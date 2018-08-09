Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı…

Emeklilerin bayram ikramiyeleri için bekleyiş sürüyor, bayramda ceplerini rahatlatmak isteyen emekliler bayram ikramiyelerine ne zaman kavuşacak? Kurban Bayramı'nda ödenecek 1000 TL'lik emekli ikramiyesinin hangi gün verileceği açıklandı. Böylece emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? sorusu da yanıt bulmuş oldu SSK ve Bağkur emeklileri ikramiye ödemesini bir gün arayla alacak. Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta ödenecek.

Emekliler bayramı rahat geçirmek için bayram ikramiyelerini büyük bir merakla bekliyor. Emekliler, Kurban Bayramı'ndan önce hem ikramiyesini hem de maaşını alacak. Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta ödenecek. İşte emekli ikramiyeleri hakkında detaylar…

BAKANLIK AÇIKLADI EMEKLİ İKRAMİYELERİ AÇIKLAMASINDA BULUNDU

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Kurban Bayramı için toplam 11.767.550 emekli ve hak sahibine, toplam 10.417.886.693 TL bayram ikramiyesi olarak ödenecektir.

İKRAMİYEDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Kurban Bayramı’nda emeklilere bin lira ikramiye verilecek. Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanacak.