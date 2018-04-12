CHP’li Özkan’dan doların durdurulamayan artışıyla ilgili çok konuşulacak video paylaşımı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve dolara ilişkin dikkat çeken bir video paylaşımında bulundu.

Tuncay Özkan sosyal medya hesabından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı.

“EKONOMİ BAKANI NE DEDİ DOLAR NE OLDU… Türk ekonomisi kimlere emanet… İşte kronolojik dökümü…” mesajıyla paylaşılan videoda, Zeybekci'nin doların artışına ilişkin yorumlarına yer veriliyor.

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Özkan’ın paylaştığı videoya göre dolar 2 lira 32 kuruş iken, Bakan Zeybekci'nin söyledikleri ile dolar 4 lira 12 kuruş olduğundaki söylemleri benzer… Video, kronolojik olarak doların artışıyla birlikte Bakan Zeybekci'nin yaptığı, ancak söylediklerinin gerçekleşmediği açıklamalara yer veriyor.