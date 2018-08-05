Çiğ sütte zam bilmecesi

27 Temmuz'da belirlenen fiyat, hala resmi olarak açıklanmadı. Çiğ süt fiyatını 1.70 TL olarak belirleyen Ulusal Süt Konseyi, duyurusunu 5 günde üç kez değiştirdi. Şu anda ortada ne fiyat var ne de geçerlilik tarihi..

Ekmekten sonra çiğ süt fiyatlarında da kriz yaşanıyor. Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt fiyatları konusunda yaptığı duyuruyu 5 günde üç kez değiştirdi. İlk duyuruda, masraflar hariç çiğ sütte üreticinin eline geçecek net fiyat 1.70 TL ve yürürlük tarihi 1 Ağustos 2018 olarak açıklanmıştı. Daha sonra USK, çiğ süt fiyatını masraflar dahil 1.70 TL ve yürürlük tarihini de 15 Ağustos 2018 olarak belirledi. Şimdi de karar değiştirerek 1.70 liralık çiğ süt fiyatından geri adım attı. Yeni açıklamada 15 Ağustos tarihi yer almadı ve “USK, 27 Temmuz 2018'de sektör paydaşları ile bir araya gelerek tavsiye fiyatı toplantısı yapmıştır. Buna göre, soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 1.70 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

GERİ ADIM ATTI

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, USK'nın 5 günde üç farklı açıklama yaparak rekora imza attığını belirterek, şöyle dedi:

“Politik baskılarla geri adım attığı anlaşılan Konsey, süt üreticisinin isyanını dikkate almamıştır. Süt üreticisi artan maliyetler nedeniyle zor durumdadır. Bir süt üreticisinin para kazanabilmesi için 1 litre sütle 1.3 kilogram yem alması gerekmektedir. 1 torba yem (50 kilogram) 80 liradır. Bu yüzden USK'nın açıkladığı çiğ süt fiyatı, üreticinin eline geçen net rakam olmalıdır. USK'nın üç farklı açıklaması adeta üreticimizle dalga geçer niteliktedir. Bu tutumuyla, üreticinin gözündeki ağırlığını ve güvenilirliğini kaybetmiştir.''

İNEKLER KESİLECEK

Süt üreticilerinin, daha önceki açıklamalarında 2 liranın altında açıklanacak fiyatların kendilerini kurtarmayacağını, inekleri kesmeye başlayacaklarını söyleyerek uyarıda bulunduğunu vurgulayan Aygun, “İneklerin kesilmesi, ette yaşadığımız büyük sıkıntıyı ikiye katlayacak. Bu kafayla hayvancılığı ayağa kaldıramayız. Hayvancılıkta alarm zilleri çalıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi süt üreticisini desteklemeye davet ediyorum” dedi.