‘Çinli ayçekirdeği kabusumuz oldu’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çin’den ithal edilen ay çekirdeğinin üreticilerin kâbusu haline geldiğini söyledi. Geçen yıl kilosu 5.2 liradan satışı yapılan çerezlik ay çekirdeğinin bu yıl 4 liradan bile alıcı bulamadığını belirten Gürer, ithalatın durdurulmaması halinde birçok ilde ayçiçeği üretiminin bitme noktasına geleceğini vurguladı.

Gürer SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada,Türkiye'de yılda 2.5 milyon ton ayçiçeği tüketildiğini bunun 1 milyon tonunun ithal olduğunu belirtti ve ‘'Yılda 140 bin ton olarak gerçekleşen çerezlik ayçiçeği üretiminin 20 bin tonu Aksaray'da yapılıyor. Ülkemizde genel kuruyemiş tüketiminin yüzde 40'ı ay çekirdeğinden oluşuyor'' dedi ve şunları söyledi:

ÜRETİCİ ÇOK MAĞDUR

‘'Tezgâhlardaki Çin ürünü ay çekirdeği piyasayı allak bullak etti ve üreticimizi sıkıntıya soktu. Çin'de girdi maliyeti nedeni ile daha ucuza üretiliyor. Bizde ise, enerji, akaryakıt, işçilik, tohum, ilaç, gübre, tarla kirası ve emek katılınca maliyet yükseliyor. Ay çekirdeği teşvik ve destek verilen ürün konumuna alınmalıdır. Mazot, gübre ve ilaç gibi girdi maliyetlerindeki artışın yanında, ithal ürünlerin piyasaya sürülmesi, yerli üreticiyi perişan etmiştir”

Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik de; “Ayçiçeğin tonu, geçen yıl kasabamızda 4 bin 800 ila 5 bin 300 TL arasında fiyatlarla alıcı buldu. Bu sene ise 3 bin 700 ila 4 bin 200 TL arasında satılıyor. Bu yıl hasat edilen ürünün yarısı çiftçinin elinde kaldı. Tüccar da gelmiyor çünkü alıcı yok. Çin'den ithal çekirdek tonu 2 bin avroya geliyor, markette kilosu 20 liraya satılıyor. Üreticimiz çok mağdur” dedi.