Domatese yüzde 33 zam gelirken domates salçasına yüzde 95 zam geldi.

Mutfakların vazgeçilmezi olan domates salçasındaki fiyat artışı yüzde 95'e ulaştı. 26 Temmuz'da markette 830 gramlık domates salçası 3 lira 45 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün 28 Ağustos'ta aynı markette 4 lira 45 kuruşa satılmaya başlandı.

Tam bir aylık periyotta yüzde 29 zamlanan ürüne ertesi gün yeniden zam geldi. Market, aynı gramdaki aynı marka ürünün fiyatını bir günde yüzde 51 artırarak 6 lira 75 kuruşa satmaya başladı. Son zamla birlikte domates salçasındaki fiyat artışı yüzde 95 oldu.

DOMATESE GELEN ZAM YÜZDE 33

İstanbul Sebze ve Meyve Hali'nde Antalya domatesi haziran ayında 4 lira 50 kuruşa satılıyordu. Ağustos ayında ise aynı domatesin haldeki fiyatı 4 lira 50 kuruşa çıktı. Şu an ise domatesin kilogramı 6 liradan alıcı buluyor. Hazirandan bu yana domates yüzde 33 zamlandı.

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