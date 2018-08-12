Fatura her zaman TL’ye kesiliyor

Her ekonomik krizde Türk Lirası mum gibi eriyor. 1994’teki krizde TL, dolar karşısında % 174 değer kaybetmişti. 2001’de bu oran % 204 olmuştu. Son krizde ise paramız % 82 değer kaybetti. 1 dolar 6.41 liraya çıktı.

TÜRK ekonomisinin krize sürüklendiği dönemlerde en ağır faturayı TL ödüyor. TL'deki yaşanan büyük kayıplar ise yüksek enflasyon ve zam dalgası olarak vatandaşa yansıyor. Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde faizi ısrarla düşük tutmanın bedelinin ödendiği 1994 krizinde Türk Lirası yüzde 174 oranında değer yitirdi. Ekonomi aynı yıl yüzde 5.5 küçüldü. 1997'de patlak veren Asya krizinin etkileri Türkiye'ye 1998'de geldi. Türkiye, Tayland'da başlayan bu krize enflasyonu düşürmek amacıyla harcamaları kıstığı ve istikrar programı uyguladığı bir dönemde yakalandı. Yabancı sermaye hareketlerinde 17.3 milyar doları aşan daralma yaşandı ve Türk Lirası bu süreçte yaklaşık yüzde 161 değer kaybetti. Ağustos 1999'daki büyük deprem sonucunda ekonomik krizle başlayan küçülme ivmesi 1999'un tümünde yüzde 3.7'yi buldu.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ 2001'DE

Ekonomide büyük çöküşün yaşandığı 2000-2001 yıllarına gelindiğinde ise Türkiye tarihine 'kara çarşamba' olarak geçen 22 Kasım 2000'de para krizi patladı. Bu dönemde 13 banka ve çok sayıda aracı kurum battı. Krizin etkileri uzun süre devam etti. Binlerce kişi işsiz kaldı, çok sayıda işyeri kapandı. Türk Lirası 2000-2001 krizinde yaklaşık yüzde 204 değer kaybetti. Türkiye ekonomisi ise 2001'de yüzde 5.7 oranında küçüldü.

TL, İKİ YILDIR ERİYOR

2007 yılında ABD'de mortgage kredilerindeki yapının bozulmasıyla başlayan ve giderek tüm dünya ülkelerine hızlıca yayılan ekonomik kriz Türkiye'ye Ekim 2008'de yansıdı. 15 Eylül 2008 tarihinde Lehman Brothers'ın iflas etmesiyle resmileşen global krizin Türkiye'yi ‘teğet' geçip geçmediği uzun süre tartışıldı. Ekim 2008'de kurda ataklar başladı ve kriz TL'nin 5 ayda dolar karşısında yüzde 42 değer kaybetmesine yol açtı. Ancak, asıl darbe reel sektöre vurdu. Türk ekonomisi Ekim 2008-Eylül 2009 döneminde yüzde 7.9 oranında daraldı. Bugüne gelindiğinde ise yaşanan kur şoku, cuma günü itibarıyla ekonomideki sorunlara ABD ile gerilen ilişkilerin de eklenmesiyle bir kur krizine dönüştü. 2017 başında bu yana TL dolar karşısında yüzde 82 oranında eridi.