Küçük Armutlu halkı imar affı için açıklama bekliyor

Seçim öncesi AKP'nin 'büyük müjde'lerinden biri imar affı. İmar affında İstanbul Boğaz bölgesi istisna... 40 yıllık bir Küçük Armutlu sakini durumu kendi cephesinden şöyle anlatıyor: Burayı bize vermezler...

AKP’nin seçim öncesi ‘müjdeleri’ arasında olan imar affı Küçük Armutlu’ya uğrayıp uğramadığı tartışma konusu… Yıllardır tapularını almak isteyen vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ‘boğaz bölgesini dışarıda bırakıyoruz’ açıklamasıyla sükut-u hayale uğradı, yetkililerden açıklama bekliyor.

İmar affını dört gözle bekleyen Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) mahallerine gittik. Esnaf, muhtar ve vatandaş bu imar affının kendilerini teğet geçtiğini ve yıllardır verilmeyen tapularını şimdi çıkarılan yasa ile de alamayacaklarını söylüyor. Mahalle sakinleri oturdukları arazilerin ya vakfın ya Kızılay’ın ya da başka bir kuruma ait olduğunu belirterek hükümetin bu konu ile ilgili yeni bir açılım yapması gerektiğini ya da komple yıkılması gerektiğini söylüyor.

BİZE NE VERİLECEĞİNİ BİLMİYORUZ

Doğma büyüme Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde oturduğunu belirten Ercan Yumak (40) şu ana kadar belediyeden sadece Tapu Tahsis Belgesi aldıklarını ancak başka hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Yumak, ‘Bu gelen afla bize ne verileceğini hala bilmiyoruz. Bina belgesi verilecek deniliyor. Burayı bize vermezler bize kandırmaca geliyor. Buranın imar ıslah planlarını Sarıyer Belediyesi yapmıştı zaten. Onun üzerinden bir rayiç bedeli belirleyip bize tapularımızı versinler. Niye böyle şeyler yapıyorlar?” dedi.

TAPULAR BAGAJDA!

Tapu Tahsis Belgelerini 1984 yılında aldıklarını, o dönemde yüklü bir para ödediklerini belirten Ercan Yumak, “Bizim Tapu Tahsis Belgelerimizin paraları yıllar önce yatmış. 1984 yılında ama birileri çıkıp iptal ettik demiş. Bu imar barışında yapılanları da yarın iptal etmeyeceklerinin kimse garantisini veremez. Biz yıllardır burada bu tarz söylemleri duyuyoruz. Artık birbirimize espri bile yapıyoruz. ‘Tapular bağajda!’ diye.. Kabus gibi bir şey. Ya yıkın ya da tapusunu verin.” ifadelerini kullandı.

TAPU VERİLECEK DEDİLER VERMEDİLER

Baltalimanı ve FSM mahallelerinin tapularının vakıf arazilerinde olduğunu belirten Baltalimanı Mahalle Muhtarı Ali Haydar Aslan sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Benim mahallem dahil bu arazilerin hepsi vakıf arazisi olarak geçiyor. Önce hükümetin bu kurumlarla oturup anlaşması lazım. Burada geçmişte tapu tahsis belgeleri verdiler ve ‘bu tapuya dönüşecek’ dediler. Ama dönüşmedi. O zaman insanlardan belirli bir miktar para aldılar. Şimdiki imar barışı da aynı. Yine ona benzer bir evrak verecekler.” dedi.

İMAR AFFI BİZİ TEĞET GEÇTİ

Affın kaçak binaları ve genellikle plazaları kapsadığını belirten muhtar Ali Haydar Aslan, “İmar affı bizi teğet geçti… Bunlar seçim vaatleri.. Burası riskli bölge ilan edildi. Yasal olarak buraya hiçbir şey yapılamaz.” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLAR BORÇLU ÇIKARILDI’

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ali Küçükel (26), “Baltalimanı ve FSM mahallelerinin daha önce tapu tahsis belgesi verilmişti zaten. Ayrıca orada yıllarca önce yol yapılacak diye 30-40 evi yıktılar oradaki ev sahiplerini Anadolu yakasında bir bölgeye yerleştirdiler… İnsanların borcu yokken bir de borçlu çıkardılar. Şöyle ki yıkılan gecekondular için devlet bilirkişi atadı ve oradaki evler için çok düşük maliyetli fiyatlar çıkarıldı. Sonda çıkan fiyattan yeni taşındıkları yerdeki evlerin fiyatı düşürüldü” diye konuştu.