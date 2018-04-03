Nükleer santralın açılış töreni gerçekleşti

Nükleer Santral'ın tören atma töreninde Enerji Bakanı Berat Albayrak konuştu. Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 10'unun bu projeden karşılandığını söyledi ve hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada nükleerin temiz bir enerji kaynağı olduğuna vurgu yaptı. Temel atma töreni Mersin Akkuyu'ya 500 kilometre uzaktaki Ankara'da gerçekleşti. Akkuyu'da bürokratlar ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan düğmeye bastı temel atma töreni gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum.Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına gerekse Rusya ile enerji alanında işbirliğimiz adına tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Kendisine ve kıymetli heyet üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerimizin son 15 yılda ikili münasebetlerde aldığı mesafe geleceğimiz adına çok önemli bir referanstır.

2017 yılında yüzde 7.4 oranında büyüme başarısı sergiledik. 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız devam ediyor. Yaptığımız planlamalar içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Halen 16 ülkede 55 nükleer santral inşaat halindedir.

İlk reaktörün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye’de nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girecek Akkuyu tüm üniteleri ile devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’Unu karşılayacak. Karbondioksit salınımı bulunmayan nükleer santraller temiz bir enerji, kaynağıdır.

Türkiye’nin pek çok yatırım ve eseri gibi ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus makamları ile çok yakın mesaimiz oldu.

Sayın başbakanımıza, TBMM başkan ve vekillerine de bu süreçte verdikleri destek için hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden çalışan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza da tebriklerimi iletiyorum. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle temelini atacağımız bu tesisin inşasını en kısa zamanda sonuçlandırılmasını, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.

Putin’in açıklamalarından satırbaşları:

Öncelikle en içten duygularımla sizleri tebrik etmek istiyorum. Bu proje son derece düeğerlive önemlidir. Türkiye’nin nükleer iş ve sektörünü kurmaktayız. Türkiye teknolojh, ve ekonomi açısından gelişmiş bir ülke. Ama bu yeni, bir basamak.

Hem ucuz hem de temiz elektrik enerjisi sağlanacak. Uzmanlara göre santral ihtiyacın yüzde 10’unu karşılayacak. Akkuyu projesinin yeni iş imkanları sağlayacağını düşünüyoruz. Yüksek kalifiyeli elemanların yetiştirilmesinde de işbirliği yapmak niyetindeyiz. Eminim Rus ve Türk uzmanların koordineli çalışmaları bütün bu hedeflere ulaşmamızda yardımcı olacaktır. Projenin tüm katılımcılarına bol şanslar diliyorum. Teşekkürler.

Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz.

Akkuyu’da inşaatın başlaması ile 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacak ve yüzde 80’i de Türk çalışan olacak. 3 bin 500 kişi de bitiminde çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlaca dolarlık iş imkanı oluşacak.

Akkuyu projesinde emeği geçen tüm eski bakanlarımıza ve 1955’ten bu güne kadar emek vermiş tüm bürokrat ve eski bakanlarımızı saygıyla anıyorum. Hayırlı olsun.