46 üründe ocaktan ağustosa fiyatlar

Türkiye uzun süredir konuşmadığı kadar ekonomi konuşuyor... Rakamlar kafanızı karıştırıyor olabilir. TÜFE, ÜFE rakamları teknik geliyor olabilir. Bu rakamlar hayat pahalılığını ifade ediyor. TÜİK ise her ay ürün fiyatlarını da açıklıyor. Buna göre ocakta 1512 TL olan çamaşır makinesi ağustosta 1840 TL'ye çıkmış. 108 bin TL olan ortalama dizel otomobilin fiyatı ise 134 bin TL olmuş. Yılbaşından bu yana unun fiyatı yüzde 6, beyaz peynirin fiyatı yüzde 9 arttı.

Kurların yükselmesiyle ithal edilen bir çok ürüne zam geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,30 artarken yıllık bazda yüzde 17,90 oldu. Rakamalar son 15 yılın zirvesini gördü. Ekonomistler bu yılın zirvesinin eylül ya da ekim ayında gerçekleşmesini bekliyor. İşte o ürünler:

TÜİK tarafından açıklanan verilerde 2018 yılının ocak ve ağustos aylarındaki fiyat farkları göze çarpıyor. Buna göre mevsim etkisiyle fiyatı düşen ürünler dışında bir çok ürünün fiyatına zam geldi. Sekiz aylık süreçte bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışı yüzde 50’nin üzerine çıktı.