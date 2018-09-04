46 üründe ocaktan ağustosa fiyatlar

Kurların yükselmesiyle ithal edilen bir çok ürüne zam geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,30 artarken yıllık bazda yüzde 17,90 oldu. Rakamalar son 15 yılın zirvesini gördü. Ekonomistler bu yılın zirvesinin eylül ya da ekim ayında gerçekleşmesini bekliyor. İşte o ürünler:
TÜİK tarafından açıklanan verilerde 2018 yılının ocak ve ağustos aylarındaki fiyat farkları göze çarpıyor. Buna göre mevsim etkisiyle fiyatı düşen ürünler dışında bir çok ürünün fiyatına zam geldi. Sekiz aylık süreçte bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışı yüzde 50’nin üzerine çıktı.