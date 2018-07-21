Bugüne kadar 1.6 milyar lira harcanan ve bitmesi için de 741 milyon lira daha gereken Ankapark, Ankara’nın kalbinde “kara delik” oldu. Görevden el çektirilen eski belediye başkanı Melih Gökçek’in hayali, işlevsiz biçimde duruyor ve işletmeci de bulunamıyor. 3. ihalede de alıcı çıkmaması üzerine parkın akıbeti de tartışılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, ‘'AOÇ arazisi talan edilip vatandaşın vergilerinden toplanan 2 milyar liraya yakın para da çar-çur edildi. Oyuncaklar paslandı, garanti süreleri doldu. Biz başından beri bu projeye karşı çıktık ama Ankara'nın alt yapısındaki sorunlar dururken, paralar bu anlamsız bir projeye harcandı” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da, “5 yıldır bakımları yapılmayan oyuncaklar çürüyor. Parkın yıllık gideri bile en az 1 milyar lira. Giriş ücretini 50 lira da yapsanız, kendini çeviremez. Gökçek yargılanmalı ve parka yapılan harcama Gökçek'ten tazmin edilmeli'' dedi.

10 MİLYON TURİST

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ı 765 milyon 600 bin lira bedelle 29 yıllığına kiraya vermeye çalışıyor. Ancak günde 73 bin, ayda 2.2 milyon lira kira ödeyecek kimse bulunamıyor. Yaklaşık 1.2 milyon metrekarelik Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlenmişti.