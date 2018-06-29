SGK toplu para ödeme nasıl yapılıyor? SGK toplu para hesaplama…

Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar ödenen primleri SGK’dan toplu olarak geri alabilirler. Peki, SGK'dan toplu para nasıl alınır? SGK toplu para hesaplama ve merak ettiğiniz tüm soruların cevapları haberimizde...

Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. Nasıl mı? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. SGK toplu para ödemesi ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde…

Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor.

TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

– Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

– Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu prim ödemesi talep edecek vatandaşların SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. SGK bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. O yüzden mutlaka dilekçe ile başvuruluyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini geri alabiliyor. Eğer çalışan vatandaş vefat etmiş ise çalışanın yakınları SGK'ya başvuruda bulunarak toplu ödeme talep edebilirler. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor.

HANGİ PRİMLER ÖDENİYOR?

Eski SSK’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur’lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor.

İHYA SİSTEMİ DEVREDE

Toplu para alanlarda emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez ‘ihya’ sistemi devreye giriyor. Arasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz. Bu ödemelerde SGK geçmişten bu güne kadar geçen zaman için bir faiz işletmiyor. Ancak yatırdığınız primler güncelleme katsayısına göre yeniden belirlenip miktardaki düşüşler gideriliyor.

SGK PRİM İADESİ HESAPLAMA 2018

SGK prim iadesi hesaplama işlemi vatandaşın hizmet cetvelinde bulunan ve prim gününe göre hesaplanan kazanç toplamı üzerinden yapılıyor. SGK prim iadesi hesaplaması yapılırken bu kazanç toplamının %20'si baz alınıyor.

SGK prim ödemesi için hesaplama şu şekilde yapılıyor;

Örneğin, 1000 prim günü olan bir vatandaşın 15.000 TL tutarında kazanç toplamı varsa, bu kişinin SGK prim iadesi hesaplaması 3000 TL üzerinden yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise kişinin kazanç toplamının hangi yıla ait olduğudur. 2010 yılına ait bir kazanç toplamı mevcutsa ve hak sahibi 2018 yılında primlerini geri almak istiyorsa; 2010 ve 2018 arasındaki yıllara ait TÜFE (enflasyon) oranlarının tamamı, büyüme oranlarının da %30'u bileşik faiz hesabıyla çarpılarak SGK prim iadesi hesaplaması yapılır.