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Merkez Bankası: Hayat pahalılığı yükselme eğiliminde

Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enerji fiyatlarındaki güçlü artışın eylül ayında da devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Enflasyonda ana eğilimin yükselişte olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:01 4 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Merkez Bankası: Hayat pahalılığı yükselme eğiliminde
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enerji fiyatlarındaki güçlü artışın eylül ayında da devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Enflasyonda ana eğilimin yükselişte olduğu belirtildi.

Merkez Bankası’nın raporunda şu ifadeler yer aldı:

Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 2,30 oranında artmış ve yıllık enflasyon 2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 olmuştur. Gıda enflasyonu işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükselmiştir.

Enflasyondaki artışın ana sürükleyicileri temel mal ve enerji fiyatları olmuştur. İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlenmiştir.

Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesi beklenmektedir.

Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir.

Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir.

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Son güncelleme: android-time 10:1704.09.2018
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