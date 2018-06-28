TÜSİAD’dan seçim sonrası ilk açıklama

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Bilecik seçim sonrası yaptığı ekonomi değerlendirmesinde, "Kendini sağlam bilen bir hastanın tedavisi zor olur" ifadesini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Bloomberg HT’de önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bilecik’in açıklamalarının satır başları:

En kritik seçimini geride bıraktık. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olamasını diliyorum. Yeni Cumhurbaşkanına hayırlı olsun. Ekonomi için 2 isteğimiz var. Toplumsal uzlaşma ve reform…

Hukukun üstünlüğü ve özgürlükler…

Bütün dünyaya baktığımızda tüm güç dengeleri ekonomi üzerinden yapılıyor. Bu ekonominin üzerindeki zeminler çok önemli… İnsan hakları demokrasi hukukun üstünlüğü bunları oturtmadan güçlü bir ekonomi olması söz konusu olmaz.

EKONOMİ İÇİN İKİ İSTEK

En kritik seçimini geride bıraktık. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olamasını diliyorum. Yeni Cumhurbaşkanına hayırlı olsun. Ekomoni için iki isteğimiz var. Toplumsal uzlaşma ve reform…

Hukukun üstünlüğü ve özgürlükler…

Bütün dünyaya baktığımzıda tüm güç dengeleri ekonomi üzerinden yapılıyor. Bu ekonominin üzerindeki zeminler çok önemli… insan hakları demokrasi hukukun üstünlüğü bunları oturtmadan güçlü bir ekonomi olması söz konusu olmaz.

İnsanların ortak noktada buluştuğu yer hukukun üstünlüğüdür.

Ekonomide zor bir süreçten ülke olarak geçtik.. Bugün dünya da söz sahibi olmak için ekonominiz iyi olması gerekir.

Çok temel olan bir nokta var. Kendini sağlam bilen bir hastanın tedavisi zor olur. Enflasyonla mücadele de koordinasyon sağlıklı yapılmalıdır.

‘SORUNLARA RAĞMEN MÜCADELEYİ BIRAKMAMAK GEREKİR’

Sanayide dijital dönüşümü köpürtmeye başlıyoruz. Amaç Sanayi 4.0 yakalamak kaydıyla Türkiye’nin her yerini sanayi üstü yapabilmektir. İnanın bunu yapabilme gücümüz var. Malesef baktığımızda bütün bu sorunlara rağmen, bu akıntılara rağmen bu mücadeleyi bırakmamız gerekir.

Hem kendimize hemde Avrupa Birliği’ne bakmamız gerekir. Şu an başkanlık sistemiyle de daha rol alıcı pozisyonlar talep ediyoruz. Burada kişi tarafından eksikliklerini tamamlayıp bu şekilde devam etmemiz gerekir . İnanın şuan çok uzak gözükmemize rağmen yeniden yakınlaşılabilir. AB’ye vereceğimiz mesajlar çok önemli. İş dünyasınının bu konuda bir problemi yok..

Sporda korumamız gereken değerler var .Tüm diğer spor kulüplerinin birbirini daha fazla kucaklayabileceği bir iklimin olabileceğini görüyorum.