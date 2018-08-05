Vatandaş dizele dönüyor

Trafikteki benzinli araç oranı yüzde 25.4'e gerilerken, dizel araç kullananların sayısı hızla artıyor. LPG’nin giderek daha az tercih edilmesi dikkat çekiyor.

Benzin fiyatlarındaki artış, vatandaşı LPG ve dizel araca yöneltti. Trafikteki dizel araçların oranı yüzde 36.1'e yükseldi. Dizel araç kullananların sayısı giderek artarken, LPG'li araç kullanımında düşüş yaşanıyor. Ancak şu an piyasada en yüksek oranda yine yüzde 38 oranı ile LPG'li araçlar yer alıyor. Benzinli araçların oranı ise yüzde 25.4'e düştü.

LPG GÖZDEN DÜŞÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısının haziran ayında 64 bin 341 adet artarak toplam 22 milyon 679 bin 584 adede ulaştığını açıkladı. Trafiğe kaydedilen taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 35.9 azaldı. Taşıtların yüzde 54.3'ünü otomobiller oluşturuyor. Otomobillerin yüzde 38'inin ise LPG'li olduğu açıklandı. Dizel araçların oranı yüzde 36.1, benzin araçların oranı da yüzde 25.4 olarak belirlendi.

Türkiye'de dizel araçlar, 2004 yılında yüzde 4.7 iken, bu oran 2008'de 13.9'a, 2017'de ise 35.4'e yükseldi. Şu anda da yüzde 38 oldu.

Trafikteki LPG'li araç oranı ise giderek düşüyor. 2011 yılında yüzde 40.2 olan bu oran, 2017 yılında yüzde 38.4'e, 2018 yılı Haziran ayında ise yüzde 38.1'e düştü. En büyük düşüş ise benzinli araçlarda yaşandı. 2004'de yüzde 75.2, 2008 yılında yüzde 52 iken, 2017 yılında 25.9, 2018 yılı Haziran ayında 25.4 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 adet taşıtın yüzde 54.3'ünü otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 13.9'unu motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.8'ini kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüsler oluşturuyor.

BEYAZ RENK ÖNE ÇIKIYOR

Sürücüler en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobilleri tercih etti. Yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 56.6'sının ise beyaz renkli olduğu belirlendi. İkinci sırada yüzde 21.1'i ile gri renkli araçlar geliyor. Sürücüler yüzde 7.5 oranında siyah ve yüzde 5.4 oranında da kırmızı renkli araç aldı.