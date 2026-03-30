İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7,5 yıl valilik yaptı. Devletin hemen her biriminin işleyişini, sorunlarını yakından biliyor. Çözümleri için hızlı bir çalışma temposuna girdi girmesine ama alınacak her karar, yalnız kendi bakanlığını değil, başka bakanlıkları da ilgilendirdiği için işlerin hızlı bir biçimde yürütülmesi mümkün olmuyor.

Pazar günü Bakan Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu’nda bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Çayını içmeye bile fırsat bulamadan, bakanlıkta verdiği randevuya da gecikmemek için anlatacağı konulara hızlı bir giriş planladı. Çiftçi, Bilecik’te rahmetli Refik Arslan Öztürk’ün valiliği döneminde Yenipazar ilçesinde kaymakamlığa başlamış. O vali ile ilgili sözleri belki en çok beni duygulandırdı. “Vali Bey” kitabımı okumuş. Valinin özelliklerini, devlet adamlığını, makama gelen kim olursa olsun nasıl nezaketle karşılayıp uğurladığını, devletin bir kuruşunun israf olmaması için çabasını, bakan samimi duygularıyla anlattı. Sözleri karşısında en çok duygulanan, gururlanan ise ben oldum. Çünkü, rahmetle andığı Vali Refik Arslan Öztürk’ün kardeşiyim...

MANSUR YAVAŞ SORUŞTURMASI Toplantıya katılan bazı gazeteciler ısrarla “Mansur Yavaş’a niçin bir şey olmuyor? Onunla ilgili soruşturma neden yapılmıyor?” diye sordu. Yanıtı şöyle oldu:

“Mansur Yavaş dönemine ilişkin 2019 yılından bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma / ön inceleme onayı verildi. Teftiş Kurulumuzca 22 ön inceleme raporu düzenlendi. Bu ön inceleme raporlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 31 konuda; 6 ‘Soruşturma İzni Verilmesi’ne karar verilmiş. 31 konu, 6 başlık içinde toplanmıştır. 6 soruşturma izninin 2’sini Danıştay bozdu.

Ayrıca doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bilgisi, imzası ve onayı olmadığı tespiti yapılan alt düzey kişileri ilgilendiren konularla ilgili de 25 ‘Soruşturma İzni Verilmemesi’, kararı alınmıştır. İlgili diğer belediye görevlileri hakkında ise kısmen ‘Soruşturma İzni Verilmesine’ karar verilmiştir.

12 DOSYA SAVCILIKTA

Herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan konularda 18 araştırma raporu düzenlenmiştir. Genel hükümlere göre soruşturma yapılması için 12 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Mali mevzuata göre işlem yapılması için 1 tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına, oluşan kamu zararının tahsili için 1 tazmin raporu Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

Mülkiye Müfettişlerince yürütülen 12 araştırma / ön inceleme ile ilgili süreç devam ediyor. Rutin kış teftişleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında genel teftiş devam ediyor. Biz hatayı örten değil, hatayla yüzleşen, yanlışı kararlılıkla düzelten bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Milletin emanetine sahip çıkmak, bizim en temel sorumluluğumuzdur ve kim olursa olsun yanlış yapanın karşısındayız.”

BİR YANLIŞLIK OLABİLİR

Bakanın açıklamasından sonra, soruşturmalarla ilgili konuyu belediyenin ilgili bölümüne sordum. Bir yetkili, “Sanki bakana sunulan sayılarda bir yanlışlık var. Pazartesi kontrol edeceğiz. Şu anda bizim Danıştay nezdinde itiraz ettiğimiz iki konu var. Başka bir konu bize intikal etmedi” dedi.

Bayramda sınırdaydı

İçişleri Bakanı, bayramı Ağrı ve Van’da geçirdi. İran sınırında bir hareketlilik olup olmadığını yerinde gözlemledi. Sınırda olağanüstü bir durum olmadığını gördü. İran tarafından Türkiye’ye geçişler yok denecek kadar azdı. Türkiye’deki İran vatandaşlarının ülkelerine dönüşlerinde kısmi bir hareketlilik yaşandı.

Karşınızda İçişleri Bakanı olunca organize suç örgütlerini, sokak çetelerini, uyuşturucuyu soruyorsunuz. “Hiçbir şekilde taviz verilmeden üzerlerine kararlılıkla gidilecek. Uyuşturucu konusu da bizim kırmızı çizgimiz. Mücadelemiz etkili ve kesintisiz olarak sürecek” diyor.

Partilere göre soruşturma izinleri

İçişleri Bakanı Çiftçi, 31 Mart 2024’ten günümüze kadar toplam 1048 belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildiğini belirtti, bunların 472’si AKP’li, 267’si CHP’li, 78’i MHP’li, 4’ü İYİ Partili, 16’sı DEM’li, 201’i de diğer siyasi partiler ve bağımsız başkanlarla ilgili.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otelde gözaltına alınırken yarı çıplak vaziyette ve odasında bir kadının bulunmasının kamera görüntüleri iktidara yakın yayın organine servis edildi. Bakan, bunun polis tarafından verildiğine ilişkin iddia için, “Bu konuyu araştırırız” dedi.

3 milyon plaka değişecek

Günümüzde en çok tartışılan konulardan birisi araç plakaları. Şu anda üç tür plaka var. Birisi standartlara uygun, birisi standart dışı, diğeri de üzerinde mühür, soğuk damga bile olmayan, APP olarak nitelendirilen plaka. Bu plakalar terör, uyuşturucu, insan kaçakçılığında kullanılan araçlara takılıyor. Bunlara “ikiz plaka” da deniliyor. İşte bu plakaların değiştirilmesi için sürücülere 1 Nisan’a kadar süre tanındı. Değiştirmeyenlere 140 bin lira para cezası uygulanacak. Yine değiştirmezlerse ilk seferde 30 gün araç trafikten men edilecek.

Türkiye’de 573 şoför odası günlük 20 bin civarında plaka basabiliyor. Şimdiye kadar standart plakanın yanı sıra isteyene harfleri daha kalın yazılı standart dışı plaka da basılıp verilmiş. Dahası vatandaş daha fazla para ödemiş. Standart dışı plakaya ceza yazılmayacak ama zamanla değiştirilecek. Resmi olmayan APP türü 3 milyon plaka olduğu belirtiliyor. Bakan, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile görüştü, günlük plaka üretimi 60 bine çıkarıldı. Bunu değiştirmeyenler hakkında para cezasının yanı sıra sahtekarlıktan da yasal işlem yapılacak.

Maliye’nin ‘Ceza yazın’ talebi yok

Araçlarda standart dışı sistemler için şimdilik ceza kesilmeyecek. Çıkarılması için uyarıda bulunulacak. Gelecek ay yürürlüğe girecek olan yeni yönetmeliğe göre işlem yapılacak. Trafik denetimlerine ağırlık verilmesi, cezaların yükseltilmesiyle ilgili vatandaşlar arasında “Devletin paraya ihtiyacı var. O yüzden denetimler sıklaştırıldı, cezalar artırıldı” deniliyor. Bakan Çiftçi, bu konuda şunları söyledi:

“7.5 yıl valilik yaptım. Maliye Bakanlığı hiçbir zaman ‘ceza yazın’ diye bir talimat vermedi. Bayramda 312 bin personelimiz görev aldı. Ölümlü, yaralanmalı kaza sayısı önceki yıllara göre azaldı. Keşke vatandaş kurallara uysa da biz de ceza yazmasak.” Motosiklet kullanımının yaygınlaşması, beraberinde yeni sorunlar getirdi. Geçen yılın ilk üç ayına göre motosikletlilerin karıştığı kaza oranında yüzde 22 azalma oldu. Bakan bunu denetimlere Bağlıyor.

Polisin çalışma saatleri değişecek

30 bin gece bekçisi var. Polis okullarında halen 10 bin polis adayı eğitimde. Polisin çalışma saatlerini kolaylaştırmak için ne yapıldığını sorduğumuzda Çiftçi’nin yanıtı şöyle oldu:

“30 bin bekçi ile erken mezun edilecek olan 10 bin polisimizi devreye alacağız. Polisin görev yaptığı, nöbet tuttuğu yerde bekçi bulunacak. O zaman polisin çalışma saati 12/36 olacak.”