Yeni düzenlemeyle yaşlı ve yoksullarla engellilerin gelir tespit yöntemlerine yönelik de önemli değişikliklere gidildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, üç ayda bir ödenen yaşlılık aylığı aylık mı ödenecek? Bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde....

Devlet, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 618 bin vatandaşına aylık ödüyor. Kamuoyunda “65 yaş aylığı” veya “üç aylık” olarak bilinen ödemeler bugüne kadar üç ayda bir yapılıyordu. 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile engellilere her üç ayda bir yapılan ödemeler, bundan böyle aylık olarak ödenecek. Merak edilenler için haberimize göz atmanız yeterli…

YAŞLILIK AYLIĞI HER AY ÖDENECEK

2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor. Kamuoyunda “65 yaş aylığı” veya “üç aylık” olarak bilinen ödemeler, bugüne kadar üç ayda bir yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4 Haziran'da yaptığı açıklama uyarınca, 65 yaş aylığı ödemeler 1 Eylül'den itibaren 3 ayda bir yerine, her ay ödenmeye başlanacak.

65 yaş aylığı, mayıs ayında yapılan yasal düzenlemeyle 1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 266 liradan 500 liraya yükseltilmişti. Aylıklar, memur maaş katsayısına bağlı olarak her altı ayda bir artıyor. Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 8.65 oranında artırıldı. Buna bağlı olarak, haziranda 500 liraya çıkartılmış olan 65 yaş aylığı 1 Eylül'den itibaren 543 lira olarak ödenecek.

65 YAŞ AYLIĞININ ÖDENECEĞİ TARİHLER?

65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirlendi. Buna göre; doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5’inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6’sında , 2 ve 7 oyanlar ayın 7 sinde , 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde, 4 ve 9 olanlar ise 9’unda 65 aylıklarını alabilecek.

GELİRİ 483 LİRANIN ALTINDAKİ YOKSULLAR ALABİLİYOR

65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir işte çalışmayan, eşinden, anne ya da babasından dul ve yetim aylığı almayan muhtaç kişilere ödeniyor. Muhtaçlık durumunun tespitinde her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınıyor. Buna göre, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 3’te 1’inden az olan kişilere 65 yaş aylığı bağlanabiliyor. 2018 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına aylık geliri 483 liranın altında olanlar, 65 yaş aylığından yararlanabiliyor. Bu tutarı aşanlara 65 yaş aylığı ödenmiyor.

Çocukları veya torunlarıyla birlikte yaşayan yaşlıların geliri hesaplanırken, daha önce, tüm hane halkı dikkate alınıyordu. Aile fertlerinden biri işe girerse, çocuklardan biri evlenirse gelirdeki artışa bağlı olarak 65 yaş aylığı kesiliyordu. Gelirin tespitinde kullanılan bu yöntem 2017’de değiştirildi. Gelir testinde sadece 65 yaş üstündeki kişi ile varsa eşinin gelirlerinin toplanması yoluna gidildi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu hesaplama yöntemi de yönetmeliğe eklenmiş oldu.

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