İstanbul’u karıştıran imar plan değişikliği

İstanbul Çatalca’da Büyükçekmece Barajı koruma havzasında bulunan bir iş adamına ait olan 90 dönümlük arazinin imar durumunda İBB tarafından tepki çeken bir değişiklik yapıldı. CHP’li Çatalca Belediyesi’nin kabul etmediği planı, AKP’li İBB re’sen yaparak ve baraj koruma havzasına imalathane ve depo yapılmasına onay verdi. CHP’li Hüseyin Sağ, arazinin sahibinin tekstilci Mustafa Adnan Işıkyıldız olduğunu iddia ederek “Çevresinde yapılanma şartları belli olmayan yüzlerce dönüm arazi varken noktasal bazda özel plan değişikliği yapmak İBB’nin geleneği haline geldi” dedi.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki 90 dönümlük araziye, İBB tarafından 2015 yılında 1/5 binlik plan değiştirilerek “konut dışı kentsel çalışma alanı” fonksiyonu verildi. Bu fonksiyondaki arazilere “dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar” yapılabiliyor.

CHP’Lİ ÇATALCA BELEDİYESİ REDDETTİ

İBB'nin üst ölçekli planda yaptığı değişiklik sonrasında ilçe belediyesinin buna uygun olarak alt ölçekli 1/1000'lik planı hazırlaması gerekiyordu. Ancak CHP'li Çatalca Belediyesi bu plan teklifini 2016 yılında ilçe meclisine geldiğinde reddetti. Bunun üzerine arazinin sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık da mevzuat gereği planı İBB'ye gönderdi. İBB de ilçe belediyesi yerine 1/1000'lik planı hazırlayarak 13 Aralık tarihli meclis oturumunda gündeme aldı. 1/5 binlik plana uygun olarak 1/1000'lik plan yapıldı. Plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

KORUMA HAVZASI TEPKİSİ

CHP'li İBB Meclis Üyesi Süleyman Kolcuoğlu, plan değişikliğine tepki gösterdi. Planın 2 yıl önce Çatalca Belediye Meclisi'nde reddedildiğini hatırlatan Kolcuoğlu “Bu arazi daha önce konut alanındaydı. Şimdi konut dışı kentsel çalışma alanı ilan edilerek fabrika yapılacak. Bu alanda hiçbir sanayi tesisi ve fabrika yok. Büyükçekmece Barajı orta koruma havzasında kalıyor. Koruma havzasına sanayi tesisi yapılması tehlikeli bir adım, devamı gelecektir” dedi. Kentsel Yenileme Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Oktay Birinci de İSKİ'nin İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği'nde izin verilmeyen tesislerin yapılmayacağını bu konuyla ilgili plan notu düzenlendiğini söyledi.

ÖZEL MÜLKİYETE AYRICALIK

Eski CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada arazinin sahibinin tekstilci Mustafa Adnan Işıkyıldız olduğunu iddia ederek “Çevresinde yapılanma şartları belli olmayan yüzlerce dönüm arazi varken noktasal bazda özel plan değişikliği yapmak İBB'nin geleneği haline geldi” dedi.

İBB'nin ilçe belediyesinin yerine geçerek re'sen plan değişikliği yapmasını da eleştiren Sağ, “Bu plan değişikliği sonucunda Çatalca halkına kamusal bir alan mı kazandırılıyor? Hayır. İçinde villa bulunan özel mülkiyete ayrıcalık tanınıyor” diye konuştu.

TARIM ARAZİSİYDİ

Tartışmalı arazi 2009 yılında “tarımsal niteliği korunacak alan” fonksiyonundaydı. 2014 yılında düşük yoğunluklu konut alanı ilan edildi. Bu plana yapılan itiraz sonrasında 2015 yılında İBB tarafından 1/5 binlik planda konut dışı kentsel çalışma alanı oldu.