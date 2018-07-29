113 taşeron şoför için özel düzenleme

Başbakanlık bünyesinde taşeron olarak çalışan 113 şoföre piyango vurdu ve 113'ü birden kadroya alındı. Kapatılan diğer kurumlardaki şoförlere ise bu hak tanınmadı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Neden ayrımcılık yapılıyor ? Taşeron işçiler arasında yaşanan bu adaletsizlik bir an önce giderilmeli ve hiçbir kuruma iltimas geçilmeden tüm taşeron işçiler kadroya alınmalıdır” dedi.

Hürriyet, TBMM’de yaptığı açıklamada, yayımlanan 703 sayılı KHK'yle Başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için özel düzenleme yapıldığını belirtti ve şunları söyledi:

“Başbakanlıkta şoför olarak çalışan personel sürekli işçi kadrolarına geçirildi. Yüzde 70 işçilik maliyetine takılan Başbakanlıktaki taşeron şoförler kadro hakkı kazandı. Başbakanlıkta çalışan şoförler herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kadroya geçirilirken başka kurumlarda çalışan şoförler yaklaşık maliyetin en az yüzde 70'lik kısmını asgari işçilik maliyeti karşılamadığı için kadroya geçirilmedi. Burada ayrımcılık yapılmıştır. Başbakanlık çalışanı şoförlerin hakkı var ama diğerlerine ne yazık ki bu hak tanınmıyor, bu bir ayrımcılıktır Sayın Başkan. Taşeron işçiler arasında yaşanan ve sürekli artmaya devam eden bu adaletsizlik bir an önce giderilmeli ve hiçbir kuruma iltimas geçilmeden tüm taşeron işçiler kadroya alınmalıdır.”

TBMM'DE DE SORUN VAR

703 saylı KHK ile getirilen maddede “Niteliği gereği süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibariyle Başbakanlıkta şoför olarak çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte de çalışmaya devam edenler, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları ve Başbakanlığa karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri kaydıyla, sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılırlar. Bu şekilde sürekli işçi kadrolarına geçenler Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanırlar” denildi.

Öte yandan taşeron işçilerle ilgili TBMM’de de bir sorun yaşanıyor. Meclis’te kadroya alınan taşeron işçilere verilen kimlik kartlarının görev bölümüne ‘Temizlik işçisi' yazıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal “Kadroya geçen taşeronda işçilere her kurum bir kimlik verdi. Kimlik kartlarının unvan kısmına da ‘Sürekli işçi veya ‘Kadrolu işçi’ ibaresi konuldu. Ama TBMM Başkanlığı bu kimliklere ‘Temizlik işçisi’ diye yazdı. Bu, insan onuruna yakışmayan bir kavramdır. İnsan onurunu aşağılayıcı bu düzenleme derhal değiştirilmelidir” dedi.