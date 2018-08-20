7. torunun ismindeki mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal ve gelini Reyyan'ın bir kızları oldu. Erdoğan Ailesi'nin en küçük bireyinin adında Türkiye'nin yaşadığı son ekonomik sıkıntılara yönelik adeta bir mesaj var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü partisinin 6. Olağan Kongresi’nde yeni seçilen MKYK üyeleriyle bir toplantı yaptı. Saatler gece yarısına yaklaşırken, bu kez eşi Emine Hanım’la birlikte hastaneye gitti. Hastaneye gitmelerinin nedeni ise 7. torun mutluluğuydu. Erdoğan çifti, Oğulları Bilal ve gelinleri Reyyan’ın dünyaya yeni gelen kızlarını ziyaret edip, birlikte bir saat geçirdiler.

İKİ İSİM, İKİNCİSİ ANLAM YÜKLÜ

Yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Ailesi’nin son ve en küçük ferdine Fatıma Serra adı verilmişti. Kız torunun ön adı Fatıma, bilindiği gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hz. Hatice’den dünyaya gelen en küçük kızının adı. İkinci isim ise Türkiye’ye bir mesaj!

BOLLUK, SAADET, REFAH, GENİŞLİK

7. torunun isim babasının kim olduğu henüz bilinmiyor. Fakat, kız torunun ikinci adı Serra, Türkiye’de yaşanan son günlere ve özellikle de ekonomik sıkıntılara adeta bir gönderme gibi. Çünkü, “Serra” Arapça’da, “Bolluk, saadet, refah ve genişlik” anlamına geliyor. Kur’an-ı Kerim’de de iki ayette aynen bu anlamlarda geçiyor

Reyyan-Bilal Erdoğan çiftinin Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor. Bilal Erdoğan, kızının doğumuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı. “Fatıma Serra kızımızı Allah vatana, millete ve ümmete, din-i mübin-i İslam’a hadim eylesin.”