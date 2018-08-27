Avrasya Tüneli’nde kaza!

Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde bir cip gişelere çarparak devrildi. Kazada sürücü yara almazken 3 gişe trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Saat 09:20'de aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı

Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Ertan Kurt’un kullandığı 34 TA 1158 plakalı cip Asya’dan Avrupa’ya gidiş istikametinde gişeye çarparak devrildi. Kazayı gören polis ekibi ve görevliler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle 3 gişe trafiğe kapatılırken Avrasya Tüneli girişinde uzun araç kuyrukları oldu.Polis ekipleri dubalarla çevre güvenliği aldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen aracı kaldırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından araç çekiciye yüklenerek yol açıldı. Kaza nedeniyle zarar gören bir gişe kapatılırken diğer gişelerde yol açıldı. Görevlilerin zarar gören gişedeki çalışması devam ediyor

İSTANBUL’DA SON DAKİKA YOL DURUMU

DHA