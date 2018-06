Bahçeli’den sert ittifak açıklaması: Her şey biter!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AKP'li vekillere tepki sürüyor. Bahçeli, "Yapılan konuşmalarda 'bir MHP'yi neden taşıyalım, güçlü bir AK Parti'yi yaratalım.' Hiç ağızlarından cumhurbaşkanı adayı çıkmıyor. Bunlardan her yerde 3-5 tane var'' dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili de ""Davutoğlu'nun yaptığı hatalara düşerlerse her şey biter, kimse bizi yok sayamaz, satın alamaz, kullanamaz. MHP’nin yok farz edilmesini kabul edilemeyiz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. AKP’li vekillere sert eleştiride bulunan Bahçeli, ”Cumhur ittifakında nifak uyarım AK Parti adaylarına yöneliktir. Daha önce kullandığım fitne lafı, AK Parti Kayseri’deki istişare ve toplantımızda kullandığımız bir kelimedir. O AK Parti adaylarına yöneliktir. AK Parti’nin bunu bilmesi ve görmesi lazım. MHP’nin oradaki temsilini sürekli eleştiriyorlar. Başka türlü söylemler kullanıyorlar. Ama sayın Cumhurbaşkanının adaylığını konuşmuyorlar. Bir tanesi daha var MHP’nin büyük kurultayında ‘MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ dedim. Yapılan konuşmalarda ‘biz MHP’yi neden taşıyalım, güçlü bir AK Parti’yi yaratalım.’ Hiç ağızlarından cumhurbaşkanı adayı çıkmıyor. Bunlardan her yerde 3-5 tane var” dedi.

“O GÜN NE DEDİYSEM ALTINDA İMZAM VAR”

15 Temmuz’dan önce söylediği sözlerin arkasında olduğunu ifade eden Bahçeli ”O gün ne demişsem hepsinin altında benim imzam vardır. 15 Temmuz farklı bir olay. ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim’ ilkesinden hareket ettiğimizde Türkiye’yi yöneten kurumlara destek sağlamak zorundayız” dedi.

“DAVUTOĞLU’NUN YAPTIĞI HATALARA DÜŞERLERSE…”

AKP ile yapılan İttifakın bitebileceğini de söyleyen Bahçeli, “Davutoğlu’nun yaptığı hatalara düşerlerse her şey biter, kimse bizi yok sayamaz, satın alamaz, kullanamaz. MHP'nin yok farz edilmesini kabul edemeyiz. Bizi kimse kullanamaz, satın alamaz. MHP, bugüne kadar ki çabalarında cumhurbaşkanlığı sisteminin içerisinde bakan veya cumhurbaşkanlığı yardımcıları olarak herhangi bir talep düşünemez, aklına da getiremez. Meclis çoğunluğu sağlanamazsa farklı partilerle temas kurulabilir. Ama bunun Cumhurbaşkanı tarafından koalisyon olarak değerlendirilmesi yanlıştır. Anca bir uzlaşma olabilir. Davutoğlu'nun batağına düşerlerse her şey biter. Bize şu an düşen görev Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi” ifadelerini kullandı.