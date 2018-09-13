Bakan yardımcısının makam aracının rutin bakım faturası: 185 bin TL

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bakan yardımcısına tahsis edilen zırhlı Mercedes bakıma gitti. Faturada yazan rakam ise 185 bin 973 lira.

Kamuda kullanılan araçlardan tasarruf edilmesinin konuşulduğu şu günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen bir haber dikkat çekti. ‘Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları' tarafından bakanlığa ait zırhlı Mercedes'in bakımı için ihaleye çıkıldı. Rutin bakımlarının yapılması için hazırlanan ihale 15 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleşti.

189 BİN LİRAYA ARAÇ BAKIMI

Tek şirketin katıldığı ihalenin devlete toplam maliyeti 185 bin 973 lira oldu. Bakan yardımcısına tahsis edilecek olan zırhlı Mercedes'in; fren balatası değişimi, yağ değişimi gibi basit bakımların yer aldığı listenin ilk maliyeti ise 169 bin lira oldu. Aradaki kur farkı ve işçilik maliyetleri de eklendiğinde rakamın 185 bin liranın üzerine çıktığı gözlendi.

28 Ağustos’ta ihaleye katılan şirket ile sözleşme imzalandı. Aracın teslim süresi ise otuz gün olarak belirlendi.

TASARRUF YAPILACAKTI

Geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamu kuruluşlarına gönderilen yazı ile buralardaki araç envanteri istendi. Tüm kamu kurumları, bakanlıklar, kamuya bağlı ilgili kuruluşlar, KİT’ler ve belediyelerden acil olarak sahip oldukları ve kiraladıkları araçların detaylarının paylaşılması talep edildi. Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği bilgisi paylaşıldı. Tasarruf tedbirleri kapsamında gereksiz olan kamu araçları elden çıkarılacağı ve yeni araç alınmayacağı duyuruldu.

110 BİN ARAÇ VAR

2018 yılı bütçe gerekçesine göre belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıt bulunuyor. Bunlardan 98 bin 852’si genel idare, 7 bin 77’si özel bütçeli, 4 bin 115’i yükseköğretim kurumları 87’si de düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara ait.