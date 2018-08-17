Borcunu istedi, öldürüldü

İstanbul'da Gıda Mühendisi Nurullah Ersoy borç verip parasını geri alamadığı O.U. tarafından öldürüldü.

Süt ürünleri satan bir şirketin sahibi olan Gıda Mühendisi Nurullah Ersoy, Şişli’de bir kafede çalışan arkadaşı O.U.’ya 2 bin lira borç verdi. İddiaya göre, Nurullah Ersoy (30) kredi kartından çekerek verdiği parayı ödeme zamanı gelince istedi. Ancak 18 yaşındaki O.U. ” Benden para mara alamazsın. Sana borcum yok. Varsa ispatla” dedi. Ersoy, eve giderek banka dekontunu yanına alarak, yeniden O.U’nun çalıştığı kafeye gitti. Ersoy, kafeye girdikten sonra O.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasın O.U. eline geçirdiği bıçağı Ersoy’a savurdu. Bıçak darbeleriyle yaralanan Nurullah Ersoy, hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı. Ersoy hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Saldırı sonrasında kaçan şüphelinin saklanabileceği yerler belirlendi. Çalışmanın ardından O.U.’nun yerini belirleyen, Şişli Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.