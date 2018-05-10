Börekçide dehşet saçan kocaya 16 yıl 8 ay hapis

Tuzla’da, 11 yaşındaki kızına yönelik cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkaran eşinin çalıştığı börekçiye giderek eşini silahla yaralayan Ömer Demir, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Tuzla'da, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 11 yaşındaki öz kızına yönelik cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkaran eşi Ayşegül Demir'in çalıştığı börekçiye giderek eşini silahla yaralayan Ömer Demir'in “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer Demir ile taraf avukatları hazır bulundu.

‘ACI ÇEKMESİNİ İSTEDİ'

Sanık Ömer Demir'in yaralama kastıyla hareket ettiğini savunan avukatı, “Aralarında 1 metreden daha yakın bir mesafe vardı. Öldürmek isteseydi zaten bu mesafeden rahatlıkla öldürebilirdi. Yaralama kastıyla hareket ediyor. Acı çekmesini istiyor. Bu nedenle de belden aşağısına ateş ediyor” dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Son savunmasını yapan sanık Ömer Demir, eşini öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını öne sürerek, “Tasarlamış da değilim. Anlık gelişen bir olaydır. Ben eşimi kendim ambulansa koydum ve hastaneye gönderdim. Daha sonra da kendim karakola gittim” ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan sanık “Yaralamadan hüküm kurulsun, tahliyemi isterim” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Demir'i “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanık Demir, öz kızına yönelik “cinsel istismar” ve “müstehcenlik” suçundan ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.