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Bursa’da doğal gaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu sanılan bir patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu bildirilirken, bölgeye çok sayıda sağlık ve belediye ekibi sevk edildi.

android-time 16:36 26 Eylül 2018
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu sanılan bir patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu bildirilirken, bölgeye çok sayıda sağlık ve belediye ekibi sevk edildi.

Bursa‘da iki katlı bir binada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’nde yaşlı bir kadının yaşadığı iki katlı binada, doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama oldu.

Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. DHA

Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. DHA

Patlamanın etkisiyle binada yangın çıkarken çevredeki bazı iş yerleri ve araçlarda hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

DHA

Doğaz gaz kaynaklı patlama sonucu yaralananlar hastanelere kaldırıldı. DHA

Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Evler ve arabalar da ağır hasar oluştu. DHA

Evler ve arabalar da ağır hasar oluştu. DHA

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Valisi İzzettin Küçük, basına yaptığı açıklamada, doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktığını belirterek, “Çıkan yangın kontrol altına alındı. Bazı araçlarda ve binalarda hasar var. Yanındaki iki binayı tedbiren boşalttık. İnceleyeceğiz oturmaya uygunsa, bina sakinleri evlerine dönecek. Can güvenliğini tehdit edici boyuttaysa ona göre hareket edeceğiz. Yaralıların sağlık durumları iyi. Bölgede her şey kontrol altında herhangi bir risk kalmadı” diye konuştu. AA

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Son güncelleme: android-time 17:4326.09.2018
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