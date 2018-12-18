CHP 400 başkan adayını duyuracak

CHP bugün Parti Meclisi’ni toplayacak. Toplantı sonrası İstanbul, Antalya ve Bursa Büyükşehir Belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa için ise Nilüfer Belediye

Başkanı Mustafa Bozbey'in isimleri öne çıktı.

Ankara, İzmir ve Mersin ile birlikte 10 ilin belediye başkan adaylarının 24 Aralık'ta açıklanacağı öğrenildi. Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı konuşulurken, Sinan Aygün ve CengizTopel için de anketler yapıldığıbelirtildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adı öne çıktı. CHP, bugün yaklaşık 400 ilçenin başkan adayını daha kamuoyunaduyuracak. İstanbul'un CHP'li belediyelerinde kimin aday olacağının 15 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. İstanbul´da bazı ilçeler için milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel,Mahmut Tanal'ın isimleri

geçiyor.