Son dakika… CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş oldu!

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, 2014 seçimlerinde de CHP'nin Ankara adayı olmuş, yarışı kılpayı Melih Gökçek'e karşı kaybetmişti. Yavaş şimdi de AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki ile yarışacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan CHP Parti Meclisi 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylarının bir kısmını daha belirliyor. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması beklenirken Ankara adayı da açıklandı. Parti Meclisi’ndeki (PM) oylama sonucu CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş oldu. PM’de 45 kişi Mansur Yavaş’ın adaylığı için ‘evet’ 12 kişi de ‘hayır’ dedi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’E TEŞEKKÜR ETTİ

İsmin kesinleşmesinden sonra twitter hesabından bir açıklama yapan Mansur Yavaş, ”Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim.” dedi.

2014’DE KILPAYI KAYBETMİŞTİ

Mansur Yavaş 2014 yerel seçimlerinde de CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçimlerde Yavaş kullanılan oyların 1 milyon 385 bin 576’sini (yüzde 43,82) almış, yarışı, 1 milyon 417 bin 212 oy alan (yüzde 44,82) AKP’nin adayı Melih Gökçek’e kaptırmıştı.

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KULİSLERDE KONUŞULAN DİĞER İSİMLER

İşte kulislerde adaylığı netleştiği belirtilen diğer isimler…

CHP'nin; İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bursa Büyükşehir için konuşulan isim ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey.

Kars için Naif Alibeyoğlu, Bolu için Tanju Özcan, Antalya için Muhittin Böcek, Adana için ise Zeydan Karalar'ın ismi geçiyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ise konuşulan iki isim var. Bunlar da Serdar Kuyucuoğlu ile Vahap Seçer.