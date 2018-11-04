Erdoğan’dan Rumların doğalgaz arama çalışmalarına sert uyarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananların ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladıklarını belirterek, "Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız" dedi.

Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen, MİLGEM Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in ilk kaynak törenine katıldı.

İlk kaynak töreni Eylül 2013, denize indirme töreni ise Haziran 2016’da yapılan Burgazada korvetinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini belirten Erdoğan, tasarım, inşa, donatım ve tedarik işlemleri yerli ve milli imkanlarla yürütülen MİLGEM Projesi’nin ürünü olan Burgazada korvetinin ülkeye, millete ve Deniz Kuvvetleri’ne hayırlı olmasını diledi.

Geminin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen mühendisinden işçisine, tersane yönetiminden alt yüklenicilere kadar herkese şükranları sunan Erdoğan, geçen yıl MİLGEM Projesi’nin dördüncü gemisi olan Kınalıada’nın denize indirildiğini anımsattı.

Erdoğan, 2020’de Kınalıada’nın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edileceğini dile getirerek, filoya katılan her geminin denizlerdeki gücü, caydırıcılığı, hareket kabiliyetini, milli çıkarları koruma konusundaki kararlılığı artırdığını kaydetti.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Son dönemde, Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan hadiselerin ülkenin Deniz Kuvvetleri’nin en az diğer unsurları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez dana gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye’ye rağmen Doğu Akdeniz’de veya Ege’de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye’deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız. Sabırlı ve uzun bir çalışmanın, alın terinin, farklı alanlardaki birikimlerin bir araya gelmesinin büyük bir ürünü korvetlerimiz hizmete girdikçe sözümüz denizlerde daha derin yankılar yapmaktadır. Çünkü bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir.”

TÜRK DENİZALTI AYDINREİS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kaynak töreni yapılan ve serisinin dördüncü denizaltısı olacak Aydınreis’in de denizlerdeki gücün sembollerinden olacağını söyledi.

Tasarımı ve üretiminin karmaşıklığı sebebiyle dünyada oldukça zor bir iş olarak kabul edilen denizaltı üretiminde gelinen seviyenin iftihar verici olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin 1960’lı yıllara kadar bırakın savaş gemisi, deniz altı üretmeyi, elindeki mevcut filonun bakımını dahi yurt dışında yaptırmak zorunda olduğu hatırlandığında, bu başarının öneminin daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.

Savunma sanayisinde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la birlikte başlayan atılımları, başbakanlığı döneminde bambaşka bir boyuta taşıdığını belirten Erdoğan, bu gurur verici aşamaya gelindiğini anlattı.

MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi Heybeliada’nın Preveze Deniz Savaşı’nın 470. yıl dönümünde denize indirerek tarihe de anlamlı bir selam verildiğini ifade eden Erdoğan, bir üst sınıf fırkateyn İstanbul’un da denizlere indirildiğinde artık bu alanda bambaşka bir lige çıkılacağını, bayrağı kendi denizleriyle birlikte uluslararası görevleri vesilesiyle tüm dünyada gururla dalgalandırmakta kararlı olduklarını kaydetti.

Erdoğan, 2004’ten bu yana yakın takip altında tutulan pek çok projesi bizzat himaye edilen savunma sanayi faaliyetlerinin, Türkiye’nin ve Türk milletinin gerekli irade ortaya konduğunda altından kalkamayacağı hiçbir işin olmadığı gerçeğini gösterdiğini söyledi.

Mühendislere, teknisyenlere, araştırmacılara, akademisyenlere, subaylara ve girişimcilere güvendiklerini ifade eden Erdoğan, bunun sonunda da ortaya karadan denize, havadan uzaya kadar her alanda dünyanın en üst ligindeki ülkelerde yarışılacak seviyelerde ürünler çıktığını anlattı. AA