İbrahim Kalın: İki gündür ekonomide bir iyileşme süreci yaşandığını görmekteyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Kalın, "Türkiye kimseyle ekonomik savaş peşinde değildir. Bu kriz inşallah bir fırsata dönecek Türkiye güçlenerek çıkacaktır. Türk Lirası üzerinde spekülasyon yapılmasına imkân sağlayacak spekülatif istismara açık o ortam tamamen bertaraf edilmiş durumdadır" dedi.

İbrahim Kalın’ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kalın, “İç güvenlik noktasında terörü kaynağında yok etme çerçevesinde önemli yol aldığımızı söyleyebiliriz. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz sürecek. Biliyorsunuz ki Türkiye, bu terör örgütlerine karşı mücadele eden tek NATO üyesi.”

“TÜRKİYE KİMSEYLE EKONOMİK SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLDİR”

Kalın, ekonomide yaşanılan gelişmelerle ilgili, “Türkiye kimseyle ekonomik savaş peşinde değildir. Ekonomide olumlu haberler almaya başlamış bulunuyoruz. Türkiye ekonomisi oldukça güçlü ve sağlam temellere sahiptir. TL üzerindeki spekülasyon ortamı bertaraf edildi. İki gündür ekonomide bir iyileşme süreci yaşandığını görmekteyiz. Bu kriz inşallah bir fırsata dönecek, Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır” dedi.

KATAR’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Kalın ayrıca, Katar’ın Türkiye’ye yaptığı maddi destekten dolayı da “Ayrıca yurt içinden yurt dışından konuyla ilgili açıklamalarıyla destek verenlere teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Dün Katar devletinin 15 milyar civarında yatırım yapma kararı almış olmasıdır. Ben Katar Emiri'ne gösterdiği asaletli duruşundan dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Katar, Türkiye'nin gerçek bir dostu olduğunu göstermiştir. Geçen yıl yaşanan körfez krizinde Türkiye oraya yardım etme ve askeri üs konusunda eleştirilere maruz kalmıştı. Şimdi cumhurbaşkanımızın siyasi öngörüsünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu. Hazine ve maliye bakanımızın yoğun temaslar neticesinde Kuveyt Almanya hatta Rusya'dan olumlu haberler almış bulunuyoruz” diye konuştu.

“ALMANYA, FRANSA, KATAR, KUVEYT VE DİĞER ÜLKELER TÜRKİYE’NİN YANINDA”

Kalın, “Trump yönetiminin aldığı kararlar sadece Türkiye ile ilgili değil AB ile ilgili vergi kararları alınmıştı. Bunun ticaret savaşına evrildiği endişesi herkes tarafından dile getiriliyor. Almanya, Fransa, Katar, Kuveyt ve diğer ülkeler Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etmiş bulunuyorlar” ifadelerde bulundu.

SİNCAR NOKTASINDA BİR KARA OPERASYONU OLACAK MI?

Gazetecilerin ‘Sincar noktasında bir kara operasyonu olacak mı?’ sorusuna Kalın, “Sincar meselesi İbadi buradayken ele alındı. Kapsamlı bir güvelik paketi üzerinde uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Dünkü Sincar operasyonunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Irak makamlarının da açıkça ifade ettiği gibi Irak topraklarının saldırılar için kullanılması söz konusu değil. Bizim terörü yerinde bitirme kararlılığımız tamdır. Sincar benzeri operasyonlar bundan sonra yoğun bir şekilde gelecektir” diye yanıt verdi.

KALIN, BEYAZ SARAY’IN AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Beyaz Saray’ın ‘Rahip bırakılsa bile bu vergilerin kaldırılmayacağı bunun ABD'nin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü’ açıklamasıyla ilgili Kalın;

“Burada terminoloji sorunu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Türkiye'den giden demir çeliğe vergi getirilmesini ulusal güvenlik talebiyle iliştirmesi, Türkiye'nin taleplerine göz kapaması… Ulusal güvenlik deyince farklı şeyleri mi kast ediyoruz diye bir şey getiriyor akla… ABD'nin ilave vergi yükü DTÖ'nün kurallarına da aykırı. Müşteki olarak tek ülke de Türkiye değildir. Başka ülkelere uygulanan bu vergi yaptırımları konusunda tüm dünyanın tepkisi var. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin durduğu yerin doğru olduğunu teyit etmektedir. Bizim kimseyle ekonomik savaş başlatmak gibi bir niyetimiz yok. Ama kendi ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğunda tabi ki Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır” diye değerlendirmede bulundu.