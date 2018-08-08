İş adamına cinsel içerikli kayıtla şantaj

Iraklı bir iş adamının 3 yıllık sevgilisinin şantajı İstanbul polisini harekete geçirdi. Eski sevgilinin “Bir milyon dolar vermezsen cinsel içerikli görüntülerimizi yayarım” dediği iddiasıyla başlayan soruşturmada Iraklı Roa W. ile erkek arkadaşı Eabdalkarim C. Marmaris’te yakalandı. Şüpheli kadının cep telefonundan şantaj için kullanılacağı iddia edilen bazı görüntüler çıktığı öne sürüldü.

Müteahhitlik yapan Irak uyruklu A.A.H., ülkesinde tanıştığı 28 yaşındaki Roa W. ile 3 yıl sevgili olarak yaşadı. Iraklı müteahhit 3 ay önce kız arkadaşından ayrılmak istedi. Ancak iddiaya göre Roa W. “Kusura bakma ben ayrılmak istemiyorum” diyerek tepki gösterdi. Roa W. belirli bir miktarda para vermesi karşılığında kabul edeceğini söyleyerek elinde birlikte oldukları cinsel içerikli görüntüler bulunduğunu öne sürdü. “Bana istediğim parayı vereceksin; yoksa seni Irak'a rezil ederim” dediği iddia edilen kadın işadamından farklı tarihlerde 50 bin Dolar para aldı.

40 BİN DOLAR İSTEDİ

Verdiği paralarla sevgilisinden kurtulduğunu zanneden Iraklı işadamını önceki hafta tanımadığı bir kişi aradı. Arayan kişi elinde müstehcen görüntüleri olduğunu söyleyerek 40 bin dolar vermemesi halinde görüntüleri internete yayacağını söyledi. Yaşadığı durumla ilgili araştırma yapan A.A.H, 3 yıl birlikte olduğu Roa W’nin İstanbul’da olduğu öğrenince, kardeşi ve avukatı vasıtasıyla suç duyurusunda bulundu.

BULUŞMA AYARLANDI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri suçüstü yakalamak için plan yaptı. Şikayetçilerden istenen parayı ödemek için buluşma ayarlanmasını istedi. İşadamının kardeşi, arayan kişiyle Mecidiyeköy’de bir kafede buluşma ayarladı. Gelen şüpheli parayı almadan ayrıldı. Daha sonra ise “Ben sana tek başına gel demedim mi? Sen adamlarınla gelmişsin. Bu görüntüleri istiyorsan bana 1 milyon dolar vereceksin.” diyerek telefonu kapattı.

MARMARİS'TE YAKALANDI

Yaşanan diyalog üzerine polis ekipleri Roa W’nin yerini tespit etmek için çalışma yaptı. Şüphelinin Laleli’de bir otelde kaldığı belirlendi. Roa W’nin yanındaki kişinin de Iraklı Eabdalkarim C. olduğu tespit edildi. Çalışmalarda ikilinin Marmaris'e gittiği anlaşıldı. Araştırmaların tamamlanmasının ardından Muğla'ya giden polis ekipleri Roa’a W. ve Eabdalkarim C.'yi tatil yaptıkları otelde gözaltına alındı.

KAMERAYA KAYDETMİŞ

Yakalanan şüpheliler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Roa W.’nin incelenen telefonunda şantaj için kullanılmak üzere tutulduğu iddia edilen çok sayıda video kaydı olduğu belirlendi. Telefonda farklı kişilerinde cinsel içerikli görüntülerinin olduğu öne sürüldü.