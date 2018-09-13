İstanbul dahil 4 şehre ciddi uyarı! Aracınızla çıkmayın! Son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji tarafından dün uyarısı yapılan yağışlar için kısa süre kaldı. Küresel tahmin sistemlerinde de dikkat çeken kütleler yoğun yağışlara neden olacak. Son dakika tahminlerine göre yağışlardan en çok Marmara Bölgesi etkilenecek, Ege Bölgesi'nin kuzeyinde de yağışlar kendini gösterecek. Yağışlarla ilgili AKOM'dan son dakika araç uyarısı geldi, AKOM vatandaşlara, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önerdi...

Bu akşam saatlerinde etkisini artıracak olan yoğun yağışlı hava dalgası adım adım geliyor, AKOM’dan da son dakika uyarısı geldi. Son dakika tahminlerine göre İstanbul da yağışlı havadan etkilecek şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yağışlarla beraber İstanbul ve çevresinde kuvvetli sel ihtimali üzerinde duruluyor. Yağışlar bu akşam en şiddetli anları yaşatacak cuma günü öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

AKOM’DAN ARACINIZLA ÇIKMAYIN UYARISI GELDİ!

Yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttırması ve Cuma günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerimizde ise şiddetli 60-90 kg/m2 yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti. Ekipler ana arterlerde yollarda kanal temizleme, mazgal açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Belediye Başkanlıkları da bilgilendirilerek tedbir almaları istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3.865 Personel, 1.670 Araç ve İş makinesi, 385 Motopomp, 269 Jeneratör, 411 dalgıç Pompa ile 24 saat esasına göre alarma olacak.

AKOM tüm birim sorumluların toplayarak kriz yönetimi oluşturdu. Kamera takibi ve gelen ihbarlar doğrultunda ekipler sorunlu bölgelere sevk edilecekler.

Vatandaşlarımız muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110’u arayabilir. Vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu taşım araçlarını kullanmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları öneriliyor.

İSTANBUL, BURSA, KOCAELİ, SAKARYA VE BALIKESİR’E UYARI!

Meteoroloji Marmara Bölgesi’nde birçok şehir için uyarı yayınladı;

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yerel olarak görüleceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN YARIN AŞIRI YAĞIŞ! PAZAR GÜNÜ SICAK…

Bugün ve yarın yaşanacak aşırı yağışlarla beraber hava sıcaklıkları bir miktar düşecek ancak pazar günü yeniden güneşli havayla beraber sıcaklıklar yükselecek.

İÇ BÖLGELERDE DE YAĞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Samsun, Çorum, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

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