Kılıçdaroğlu’nun oğluna parkta düğün

Kılıçdaroğlu ve Alşan aileleri çocuklarının düğün töreni için ‘’En mütevazısı olsun’’ kararı aldı. Beş yıldızlı bir otelde yapılması planlanan düğün töreni, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı içinde yer alan düğün salonuna alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile kimya mühendisi Mine Aşlan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde evlenecek. 2009 yılından beri tanışan çift geçen yıl nisan ayında nişanlanmıştı. Nikah ve kokteyl için dağıtılan davetiyede, çiçek gönderilmemesini ve Türkan Saylan'ın ismi ile özdeşleşen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapılmasını istendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oğlunun evlilik haberini gazetecilerle paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Bana kalsa aile arasında bir nikah yapardık ama tercihi çocuklara bıraktık'' dedi. Kılıçdaroğlu, “Bir gence ‘Nerelisin' diye sormuşlar ‘Henüz evlenmedim' cevabını vermiş. Bizim gelinimiz de Trabzonlu, onun dediği olur'' dedi.

Doktorasını Kore Üniversitesi’nde tamamlayan Kerem Kılıçdaroğlu, ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Asya Çalışmaları alanında yarım gün ders veriyordu. Daha önce 2014 yılında hakkı olmasına karşın bedelli askerlik uygulamasından yararlanmayan oğul Kılıçdaroğlu doktorasını tamamlamasının ardından askere gitmişti. Kerem Kılıçdaroğlu doktorasını siyasette kayırmacılık üzerine Kore Üniversitesi’nde Kore Cumhuriyeti’nin bursuyla tamamladı. Mine Alşan ise kimyager olarak özel sektörde çalışıyor.