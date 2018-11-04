Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KKTC’de skandal 10 Kasım kararı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümünde 10 Kasım'ın hafta sonuna gelmesi nedeniyle anmanın 9 Kasım'a çekilmesi tartışma yarattı.

android-time 19:04 4 Kasım 2018
Haberler Gündem
KKTC’de skandal 10 Kasım kararı!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümünde 10 Kasım'ın hafta sonuna gelmesi nedeniyle anmanın 9 Kasım'a çekilmesi tartışma yarattı.

Tartışma KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan imzasıyla okullara gönderilen genelgeyle başladı. Genelgede, anma törenlerinin 9 Kasım Cuma günü yapılacağı, katılım konusunda hassas davranılması istendi. Genelge sosyal medyada, “10 Kasım zamanında değil 9 Kasım’da yapılıyor. Kabul edilemez” şeklinde tepkilere neden oldu.

İLGİLİ HABERBM'den Kıbrıs'ta çözüm çağrısıBM'den Kıbrıs'ta çözüm çağrısı

“TEPKİLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK”

KKTC medyasının da bu şekilde değerlendirmelerde bulunması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan açıklama yaptı. Burhan, “Biz 10 Kasım’a katılımın yüksek olması nedeniyle böyle bir karar aldık” dedi.  10 Kasım’ın hafta sonuna denk geldiğine işaret eden Burhan, “Bakanlık olarak 10 Kasım’ın boş geçmesini istemedik. Hafta sonu katılımın yüksek olmayacağını düşündük. Çocuklarımızın 10 Kasım’a katılmasını bugünü yaşamasını istedik. Tepkileri görünce şaşırdık” diye konuştu. DHA

İLGİLİ HABERGüney Kıbrıs'ta barda İrlandalı erkek turiste cinsel istismar iddiasıGüney Kıbrıs'ta barda İrlandalı erkek turiste cinsel istismar iddiası

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 19:2104.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar