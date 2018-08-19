Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Türkiye 9 günlük Kurban Bayramı tatiline başladı. Bavullar hazırlandı, yola çıkıldı. Kimi deniz, kum, güneş ile buluşacak, kimi ise aileler ile... Senenin en uzun resmi tatillerinden biri olan Kurban Bayramı hangi gün başlayacak? Haberimizde Kurban Bayramı hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Kurban Bayramı bu sene haftasonları ile birleşerek 9 güne çıktı. 20 Ağustos Pazartesi arefe günü. Kurban Bayramı bu sene 21 Ağustos Salı başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Pazartesinden Cumaya kadar devlet daireleri ve bankalar kapalı olacak. Eczanelerin nöbetçi olanlarına ve hastanelerin acil bölümlerine erişmek mümkün olacak.

KURBAN BAYRAMI İSTANBUL TRAFİĞİNE YARADI

İstanbul’da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun Kurban Bayramı tatili için il dışına çıkması, şehir içindeki trafiği büyük ölçüde azalttı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonundan itibaren il dışına çıkmaya başladı. İstanbul’da yaşayanların en çok yakındıkları konuların başında gelen trafik yoğunluğu, bayram tatilinde yerini boş yollara bıraktı.

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Bayrama iki gün kala, İstanbul’da yaşayan bazı vatandaşların şehir dışına çıkışları da devam ediyor. İstanbul trafiğindeki azalma, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin “İBB Cep Trafik” uygulamasında da görülüyor. Normal günlerde hafta içi sabah ve akşam saatlerinde, hafta sonları ise öğle saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle büyük ölçüde kırmızı, hatta kimi zaman bordo renk olan yol haritası, Kurban Bayramı’ndan iki gün önce trafiğin olmadığını belirten “yeşil” renge büründü.

“İBB Cep Trafik” uygulamasına göre, şehir içi trafik yoğunluğu yüzde 10’un altına indi. Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirmek isteyenler de trafik yoğunluğunun azalmasının yanında, toplu taşıma araçlarıyla rahat yolculuk yapmanın keyfine varıyor.

Öte yandan, İstanbul Valiliği’nce kent genelinde alınan bayram tedbirleri kapsamında, ekiplerin trafik denetim ve uygulamaları çeşitli noktalarda devam ediyor.

AA