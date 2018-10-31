Kurye cüzdanlarından kokain çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan denetim yapan ekipler, Güney Amerika’dan kokain getiren 2 uyuşturucu kuryesini gözaltına aldı. Geçtiğimiz hafta iki farklı tarihte düzenlenen çalışmada; kadın cüzdanları ve valiz astarına zulalanmış 4 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi.

Operasyon; İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı'ndan görev yapan profil değerlendirme analiz uzmanı polisler, geçtiğimiz Cuma günü 21 yaşındaki İtalyan uyruklu Giovanni F.'nin hareketlerini şüpheli buldu. Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen Giovanni F.; uyuşturucu kuryesi olabileceği şüphesiyle durduruldu. Arama odasına götürülen Giovanni F.'nin valizinde 39 tane kadın cüzdanı olduğu belirlendi. Şüpheli polis ekiplerini “Cüzdanları satacaktım” dese de uzman polisler, detaylı arama yaptı . Cüzdanlardan birinin astarı sökülünce, profil uzmanı polislerin şüphesinin doğru olduğu ortaya çıktı. Cüzdanın astarına zulalanmış plaka halinde uyuşturucu ele geçirildi. Bunun üzerine astarları sökülen cüzdanların tamamından uyuşturucu çıktı. Ele geçirilen uyuşturucunun türünün kokain olduğu ağırlığının ise 4 kilo 585 gram geldiği belirtildi.

TABLET KILIFINDA UYUŞTURUCU

Havalimanında görev yapan polis ekipleri bu olaydan bir gün sonra, bu seferde Kolombiya uyruklu J.A.E.C.'nin hareketlerini şüpheli olarak değerlendirdi. Uzman ekipler, 27 yaşındaki şüpheliyi durdurarak arama odasına götürdü. J.A.E.C.'nin üst aramasında suç unsuru bulunamadı. Valize bakan ekipler ise, bir tablet bilgisayarının kılıfında kokain olduğunu belirledi. Bunun üzerine valizde detaylı arama yapıldı. Valizin astarı sökülünce kasnak çevresine de uyuşturucu zulası yapıldığı belirtildi.. Ele geçirilen uyuşturucunun 10 kilo 450 gram olduğu öğrenildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, ele geçirilen kokainin 40 milyon lira olduğu belirtildi.