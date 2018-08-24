Lüks yatı ile geldiği halk plajında lahmacun ayran dağıttı

Kurban bayramı tatili için lüks yatıyla Bodrum'a gelen bir iş adamı Cennet Koyuna yanaşarak plajda bulunanlara bedava lahmacun, ayran ve mısır dağıttı. Bodrumda günün konuşulan ismi olan ve ismini açıklamayan iş adamı tanıdık bir isim çıktı. Bu isim geçtiğimiz yıl bayram öncesi İstanbul'da bir semt pazarındaki tüm tezgahları satın alıp sebze ve meyveleri vatandaşlara bedava dağıtan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'dı.

Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan hayırsever bir işadamı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Bodrum Cennet Koyuna yanaştı. “Queen Anne” isimli yatı ile halk plajının karşısına demirleyen işadamı, tatilcilere lahmacun ayran ikram etmek istedi.

Botla geldi kendisi dağıttı

Kurban Bayramı için Bodrum'a gelen ve adının açıklanmasını istemeyen iş adamı, yardımcılarından lahmacun yaptırmalarını istedi. Bu esnada bot ile halk plajına gelen iş adamı, hazırlanan lahmacun ve ayranları vatandaşlara dağıttı. Lahmacun dağıtan iş adamı çocuklara ise, süt mısır ikram etti.

Plajda lahmacun kuyruğu

Halk plajında ücretsiz lahmacun dağıtılacağını gören tatilciler deniz keyfini bir kenara bırakıp lahmacun-ayran kuyruğuna girdi. Büyük yoğunluk oluşan halk plajında bin adet lahmacun 5 dakikada tükendi. Çocuklara ise süt mısırı dağıtan hayırsever iş adamı halk ile sohbet edip bayramlarını kutladı. Lahmacun ve ayran alan tatilciler ise durumdan memnun kaldıklarını belirtti. Adını açıklamayan iş adamı gün boyu halk plajında konuşulan isim oldu. Merak konusu olan iş adamı daha sonra sesiz sedasız ailesi ile birlikte yatına döndü.

Bedava lahmacun dağıtan isim tanıdık çıktı

Lüks yatıyla plaja gelip bedava lahmacun, ayran ve mısır dağıtan iş adamı Bodrum’da günün konuşulan ismi oldu. Lahmacun ve mısırları elleriyle dağıttıktan sonra lüks yata dönen ve isminin açıklnamasını istemeyen iş adamı tanıdık bir isim çıktı. Bu isim daha önce İstanbul Piyalepaşa’da semt pazarındaki bütün tezgahları satın alıp sebze ve meyveleri vatandaşlara bedava dağıtan SBK Holdingin Patronu Sezgin Baran Kormaz’dı.

MUĞLA (İHA)

