Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polisin uyarısıyla 90 bin lirasını dolandırıcılardan kurtardı

Eskişehir'de kendisini telefonla arayıp polis olduklarını söyleyen kişilerin verdikleri banka hesabına 90 bin lira yatırmak isteyen Fikri A.'yı (70), polisler dolandırılmaktan kurtardı.

android-time 17:23 20 Eylül 2018
Haberler Gündem
Polisin uyarısıyla 90 bin lirasını dolandırıcılardan kurtardı
Eskişehir'de kendisini telefonla arayıp polis olduklarını söyleyen kişilerin verdikleri banka hesabına 90 bin lira yatırmak isteyen Fikri A.'yı (70), polisler dolandırılmaktan kurtardı.

Cep telefonundan Fikri A.’yı arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, “Kimlik bilgileriniz FETÖ terör örgütünün eline geçmiş. Bu örgüte yönelik operasyon düzenleyeceğiz. Paranızı belirttiğimiz hesaba havale edin” dedi. Görüşmenin ardından Fikri A. evinden çıkıp kent merkezindeki banka şubesine gitti. Durumun farkına varan Fikri A.’nın yakınları, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

dolandirici-dha21_6164539

PARAYI YATIRMAK ÜZEREYKEN POLİS GELDİ

Polis ekipleri, Fikri A.’nın hesabının bulunduğu ve gidebileceği banka şubelerini kontrol etti. Ekipler Fikri A.’yı bir banka şubesinde kendisini arayan dolandırıcıların verdiği hesaba 90 in lira para yatırmak üzereyken buldu. Ekiplerin uyarısı üzerine Fikri A. parayı yatırmadı. Polis, telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 17:5820.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar