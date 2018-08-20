Sigara içmeyene daha az mesai daha çok izin

Tütünle mücadele için eylem planı hazırlandı. Plana göre; sigara içmeyenler daha az SGK primi ödeyip, az mesai yapacak. Sigara içmeyen çalışanlar içenlere göre 30 dakika daha az çalışıp senede 7 gün daha fazla yıllık izin yapacaklar.

Birçok hastalığın ve ölüm sebeplerinin arasında ilk sıralarda yer alan tütün ürünleri ile mücadele için eylem planı hazırlayan 20 bakanlık ve kurum, tütün satışı için alt sınırın 21 yaş olması, sigara kullanmayan personele pozitif ayrımcılık yapılması ve vergi oranlarının yükseltilmesi için mevzuat değişikliği yapmaya hazırlanıyor.

Planda; başta çocukların ve gençlerin tütün ve çeşitlerinden uzak tutulması amaçlanıyor. Hazırlanan 5 yıllık “Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” dahilinde tütün kontrolü için yeni uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

TÜTÜN SATIŞI İÇİN ALT SINIR 21 YAŞ

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’na göre; reklam, promosyon ve sponsorluğun önlenmesi amacıyla tek tip düz paket uygulamasına geçilmesi için mevzuat değişikliği yapılacak. Mevzuat değişikliğinin ardından 2019'da tek tip düz paket uygulamasına geçilecek.

ALT SINIR 21 OLUYOR

Tütün ürünü satışı için alt sınır 21 yaşa çıkarılacak. Tütün mamullerinin üretim, ithalat, satış ve sunumundan gelir elde edenlerin ödeyecekleri vergi tutarlarının, ithal tütünden alınan vergi oranları yükseltilecek.

Bu yıl içinde ithal tütünden alınacak yeni bir vergi sistemi için gerekli taslak mevzuat hazırlanacak ve 2019'da ilgili mevzuat hayata geçirilecek. Ayrıca tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayının sigara kullanmaması şartı aranabilecek.

SENARYOLARA ‘SİGARA’ AYARI

Hazırlanan eylem planı dahilinde, dizi, film, tiyatro senarist ve yönetmenleriyle yazılı ve görsel basın mensuplarına yönelik eğitim, farkındalık ve sertifika programları oluşturulacak.

GSM operatörleri aracılığıyla tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim hakkında kişilere bilgilendirici SMS'ler atılacak.

SİGORTAYA İNDİRİM

Sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla sigara kullanmayan personele yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl için 7 gün fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin düşürülmesi, hiçbir çalışanın sigara içmediği sigarasız işletmeler için vergi indirimi uygulaması, çocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi teşvik edici düzenlemeler yapılacak.