Sisler arasında kaybolduk! Meteoroloji’den hava durumuna dair son dakika tahminleri…

İstanbul'da sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis arasında kayboldu. Bazı gökdelenlerin yüksek kısımları ise sis içinde kayboldu. Meteoroloji’nin tahminlerine göre sis ve pus hadisesi birkaç gün daha sürecek…
BİRÇOK ŞEHİR SİSLER ARASINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Bölgesi ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞMÜYOR
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara’nın kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.
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