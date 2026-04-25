1- Derbiyi kim kazanır?

Derbiyi kimin kazanacağına karar veremiyorum. Zaten karar verilemez. Derbilerin favorisi olmaz. Ama son haftalardaki hakem atamaları, hakem kararları ve VAR’ları gördükten sonra lig sonuna kadar hiçbir şekilde maçtan evvel öyle veya böyle yorum yapamam.

2- Derbinin kader adamları kim olur?

Kaleciler olur.

3- Hakemin maça etkisi nasıl olur?

Hakemlerin maçlara etkisi olmaması lazım. Ama yukarıda da yazdığım gibi hakemler ve özellikle de VAR’lar özellikle de bir VAR, çok etkili oluyor. TFF Başkanı’nın sezon başı “Hakemlerin sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR’daki hataları kabul etmiyorum çünkü seyrediyorsunuz” diye beyanı vardı. Ey TFF Başkanı, ben de kabul edemiyorum da siz ne yapıyorsunuz? Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bu konuda hiçbir bilgim yok. Karşıdan baktığım ve gördüğüm kadarıyla hakemleri bazı maçlara MHK ve heyeti, bazılarına da bir başka heyet veriyor. Bu sorunun cevabını önümüzdeki haftalarda daha bir belirgin şekilde göreceğimizi tahmin ediyorum. TFF’nin daha kontrollü olması lazım yoksa Allah muhafaza.