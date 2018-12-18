Son dakika… Kulislerde bu isimler konuşuluyor: İşte CHP’nin adayları

CHP belediye başkan adayları belli oluyor. CHP'de 31 Mart 2019 yerel seçimleri için bugün kritik gün. Kılıçdaroğlu'nun 5'i büyükşehir olmak üzere bazı belediye başkan adaylarını daha açıklayacağı öğrenildi. İşte CHP koridorlarından sızan o liste...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK ve PM toplantılarının ardından kameralar karşısına geçecek. Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart yerel seçimleri için partisinin belediye başkan adaylarından bir kısmını daha açıklaması bekleniyor.

İşte kulislerde adaylığı netleştiği belirtilen o isimler…

CHP’nin; İstanbul’da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara‘da Mansur Yavaş’ı göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bursa Büyükşehir için konuşulan isim ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey.

Kars için Naif Alibeyoğlu, Bolu için Tanju Özcan, Antalya için Muhittin Böcek, Adana için ise Zeydan Karalar’ın ismi geçiyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ise konuşulan iki isim var. Bunlar da Serdar Kuyucuoğlu ile Vahap Seçer.

(Ayrıntılar geliyor)