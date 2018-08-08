Karadeniz’i sel vurdu! Köprüler yıkıldı insanlar mahsur kaldı

Ordu’da dün sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli yağmur Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde sele dönüştü. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım çift taraflı durduruldu. Ordu’da taşkın sonucu yedi köprü yıkıldı. Sel nedeniyle Ünye ilçesinde bir tekstil fabrikasında 165 işçi mahsur kaldı. İşçilerin kurtarıldığını açıklayan Ordu Valisi Yavuz, "Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak" dedi.

Ordu’da sağanak yağmur, Fatsa, Ünye, Perşembe, İkizce ve Aybastı ilçelerinin kırsal bölgelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yollarda hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, yolları kapattı. Sel suları ile birlikte taşınan taş ve ağaç parçaları araçlara zarar verdi. Fındık bahçelerinde zarar oluştu. Üreticilerin topladığı bahçelerde bulunan fındık çuvalları, sel suları ile birlikte derelere süreklendi.

ULAŞIM ÇİFT TARAFLI DURDU! 4 KİŞİ YARALANDI 165 KİŞİ MAHSUR KALDI

Ünye ilçesinde dün sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu Ordu genelinde biri Karadeniz Sahil yolu üzerinde bulunan 7 köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.

İLGİLİ HABER Karadeniz Sahil Yolu'nda köprü çöktü

Sağanak ve su baskınlarından Çaybaşı ilçesi, İnkur ve Yeşilkent mahallelerinde etkilendi. Sel felaketinin ardından açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar 4 kişinin yaralandığını ve 165 kişinin de mahsur kaldığını aktardı.

İlçenin İnkur Mahallesi’nde sel suları nedeniyle bazı mahallelerde çökme yaşarken, araçlar da yolda kontrollü olarak ulaşıma devam etti. Ünye Cevizdere Irmağı, yağış sonrası taşarken, sel suları ağaç ve odunları sürükledi. Çakmak Köprüsü ise sel sularının taşması sonucu sular altında kaldı.

FINDIK İŞÇİLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Fatsa’ya Güneydoğu Bölgesi’ndeki illerden gelen mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarının bulunduğu bölge de sel suları altında kaldı. İşçiler çadırlarını bırakıp yüksek kesimlere çıktı Ordu’nun Ünye ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir çiftçinin harmana serdiği fındık sel sularına kapıldı. Tekkiraz Mahallesi’nde yaşayan Faruk Baran’ın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü. Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Baran, “Sağanak yağışla beraber sel suları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı. Sel aniden geldi. Biz de önlem aldık ama o kadar fındığımı sel götürdü. Harmana bir ton fındığımı kurutmak için koymuştum. Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü” dedi.

İLGİLİ HABER MHP'li vekilden sel tepkisi: Sebebi HES'ler

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Ünye ilçesinde bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçinin kurtarıldığını anımsattı. Göçük altından çıkartılan 5 kişinin de sağlık kurumlarına ulaştırıldığını ifade eden Yavuz, mahsur kalan bir vatandaşın ise Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtardığını vurguladı. Vali Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

“Özellikle köprüdeki tehlikeyi öngörerek önceden trafiğe kapatmak suretiyle meydana gelebilecek can kayıplarının önüne geçtik.

Bunun dışında çok sayıda köprü, menfez maalesef şu an için yıkılmış durumda. İlçeler ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarımız halen devam ediyor. Özellikle riskli alanlarda yetkili makamların uyarılarına, ikazlarına vatandaşlarımızın riayet etmelerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlı ve dikkatli olmaları kendi menfaatleri icabıdır. Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi. “Yavuz, Karadeniz Sahil Yolu’nun tek yönlü ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABER Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza yaşandı

Ünye Tabakhane Deresi yukarı köylerden gelen aşırı yağmur dolayısıyla dolmaya başladı. İlçenin en büyük deresi olan Tabakhane Deresi gelen yağmur sularıyla beraber dolmaya başladı.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ENVER YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel nedeniyle mahsur kalan bütün vatandaşların kurtarıldığını belirterek, “Şu anda 7 yaralı var. Hayati tehlikesi olan yok. Biri yıldırım düşmesi sonucu yaralanmış. Yaklaşık 100’e yakın menfezimiz kırıldı. 100 mahallemizde ciddi sorun var. 24 saat esaslı tedbirlerimizi aldık ama afet dediğimiz bu işin çok da tedbiri olmuyor doğal olarak. Bunun çok çözümü yok. Çünkü metrekareye 20 litre, iki katı sel riski var buraya yağmış 107 litre. Normalin bire 5, 6 oranında aşırı yağmur var. Tedbirimiz en üst düzeyde alındı. Endişemiz Meteoroloji gece geç saatlere kadar yağışın devam edeceğini söylüyor. Tabiat afeti bu. Bazen bunun karşısında yapılacak pek bir şey olmuyor. Hasar tespitine karşı gerekli tedbirleri alacağız” diye konuştu.

TONLARCA FINDIK DENİZE AKTI

Ordu’da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa’da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu. Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz’e aktığını açıkladı.

80 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sel felaketiyle ilgili Ordu Valiliği’den önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, “Metrekareye yer yer yaklaşık 80 kg yağışın düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye’de çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması yaşandı. Saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir. Ünye Cevizdere mevkiinde bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’nun ilçelerini vuran sel felaketi nedeniyle Vali Yavuz ve Başkan Yılmaz’ı telefonla arayarak bilgi aldı. Telefon görüşmesinde Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu Ordu’ya gönderdi.

FUAT OKTAY DA ORDU’YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sel felaketinin yaşandığı Ordu’ya gitti. Oktay, Ordu-Giresun Havalimanı’nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Havalimanında, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Yavuz’dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye’ye geçti. Brifinge, afet bölgesini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı. Sel felaketiyle ilgili açıklama yapan Oktay, “Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız” dedi.

SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrasında helikopterle Ankara'dan Ordu'ya gitti. Ünye ilçesinde Samsun-Ordu yolundaki yıkılan köprüde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, Vali Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan bilgi aldı. Alanda incelemelerde bulunan ve hasar tespitinden sonra vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini ifade eden Bakan Soylu, Ordu- Samsun yolundaki köprünün birinde çökme yaşandığını, gidiş gelişin tek taraftan yapıldığını belirterek, muhtemel bir kötü senaryoya karşı bu yolun çok acil koşullar dışında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

“HASAR TESPİT EDİLECEK”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, “Bir sel felaketi yaşandı. Arkadaşlarımız bununla ilgili çaba sarf ediyorlar. Yapılabilecek bütün çalışmalar gerçekleştiriliyor. Allah'a şükür can kaybı yaşanmadı. Hasar tespiti yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir. Bölge fındık açısından da önemli. Valimiz ve belediye başkanımız da bilgi verdi. Tam hasat zamanı. Bu bölgeye birçok yerden fındık toplamak için de gelenler vardı. Ne kadar hasar var da tespit edilecek. Mümkün olduğu sürece bu ana yol ve halterin kullanılmaması gerekiyor. Çok acil işi olanların görevliler kontrolünde yolu kullanması gerekiyor. 1-2 gün tedbir alırsak zannediyorum bu sel felaketinden herhangi bir kayıp yaşamadan çıkma fırsatımız olur. Onun için de mümkün olduğunca bu yolun kullanılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bulundukları yerlerde kalma ihtimalleri çok daha doğru olur. Çünkü tek bir taraftan geçiş var. Yeni bir yağmurla yolda bir birikme olursa büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. Yeni bir yağmur riski de var. Arkadaşlarımız sürekli olarak bildiriyorlar. Yeni bir yağış ya da daha kuvvetli bir yağış için tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız da tedbirlerini alsınlar” diye konuştu.

“ZARARLARI DEVLETİMİZ KARŞILAYACAK”

Sel bölgesinin en çok zarar gören yerlerinden bir tanesi olan Ordu-Samsun karayolunda tek yönlü trafiğe açılmasının ardından olay yerinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bugün sel bölgesindeyiz. Ve görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur, yani kimi yerlerde 20, kimi yerlerde 95 kilogram aralığında yağmur yağdı. Bazı yerlerde yoğunlukla 80 kilogramlık yağmurun oluşturduğu sel meydana geldi. Allah’a şükürler olsun, bir can kaybımız söz konusu değil. Burada köprünün ancak bir tarafından ulaşımın sağlanması mümkün. Karayolları ve gerekli birimler bir an önce çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından karşılanacaktır” açıklamasında bulundu.