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Yollar göle döndü, ağaçlar devridi!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.

android-time 19:42 4 Ağustos 2018
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Yollar göle döndü, ağaçlar devridi!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.

Nazilli ilçesinde bu sabah sağanak nedeniyle Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi ve İstiklal Mahallesi’nde su taşkınları yaşandı. 30 dakika içinde metrekareye 42 kilo yağmur düştü.

 

FOTO: DHA- AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞARAK YAĞMUR, CADDE VE SOKAKLARI SUYLA DOLDURDU

FOTO: DHA- AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞARAK YAĞMUR, CADDE VE SOKAKLARI SUYLA DOLDURDU

Aşırı yağış nedeniyle Aydın-Denizli karayolunun bir bölümünde mazgallar tıkandı, yol bir süreliğine taşıt trafiğine kapandı. Ayrıca 75. Yıl Bulvarı ve Albay İbrahim Karaoğlan alt geçidi de bir süreliğine ulaşıma kapandı. Biriken sular, karayoluna paralel yollara da taştı.

FOTO: DHA- AYRICA ETKİLİ OLAN RÜZGAR, AĞAÇLARI DEVİRDİ

FOTO: DHA- AYRICA ETKİLİ OLAN RÜZGAR, AĞAÇLARI DEVİRDİ

Meteoroloji’nin aşırı yağış tahminine göre hazırda bekletilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri ekipleri, su biriken yerlere müdahale etti. Aşırı yağış dışında şiddetli rüzgar da bazı ağaçların yıkılmasına sebep oldu.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Farklı yerlerde yol kenarlarında park halinde bulunan 6 otomobil, devrilen ağaçların altında kalarak zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkılan ağaçları kaldırdı.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:0904.08.2018
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