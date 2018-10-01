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SÖZCÜ Android/iOS Uygulamasını İndir

android-time 11:02 1 Ekim 2018
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SÖZCÜ Android/iOS Uygulamasını İndir

Türkiye’nin en hızlı yükselen haber sitesi Sözcü, ücretsiz e-gazete, güncel ve son dakika haberleriyle Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda da okurlarıyla buluşuyor.

Her gün ücretsiz SÖZCÜ E-Gazete’yi okuma keyfiyle beraber, Türkiye’nin en iyi yazar kadrosunu ve son dakika, gündem, ekonomi, AMK- Spor, hava durumu, eğitim, emlak, magazin, kültür-sanat ve dünya haberlerini okumak için Sözcü Aplikasyonunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

“Reklamsız Sözcü” abonelerimiz de yine uygulamamız üzerinden giriş yaparak, haberleri reklamsız olarak okuyabilirler.

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Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 11:0301.10.2018
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