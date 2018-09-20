BMC Tuğra ile geri döndü!

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, yeni kamyon ailesi Tuğra ile yollara geri döndü. Tuğra, Almanya Hannover’da gerçekleşen IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı’nda ilk kez dünya sahnesine çıktı.

BMC, 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği yoğun Ar-Ge, mühendislik ve üretim süreçlerinin sonucunda yeni kamyon ailesini piyasaya sundu. Türkiye için daima en iyisini yapma hedefiyle yola çıkan ve 50 yılı aşkın süredir durmadan çalışan BMC, yeni kamyon ailesi Tuğra ile yollara geri döndü.

Tuğra, yepyeni ve stratejik tasarımıyla, bir kamyondan beklenen ne varsa hepsini bir arada sunuyor. Şantiyede veya yolda; her yükte, her koşulda azami performansı sağlayan motor gücüne sahip araç, verimli motor – şanzıman entegrasyonu ve hafifletilmiş şasi yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Hesaplı yedek parça çözümleri, optimize edilmiş bakım aralıkları ve düşük toplam işletme maliyetiyle cep dostu olan BMC Tuğra; bütün ömür ve performans testlerinden başarıyla geçerek, yıllarca sorun çıkarmadan yoluna devam edeceğini kanıtladı.

Sektörün dünya çapında takip ettiği ve Tuğra'nın tanıtıldığı IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı'nda açıklama yapan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk şunları söyledi:

“Oğuz lisanında ‘Hakan'ın mührü' Osmanlı'da ‘Padişah mührü' anlamına gelen TUĞRA, BMC'nin yollardaki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olan BMC TUĞRA, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimizle ve DNA'mızdaki ‘teknoloji' ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık. Tuğra, ergonomik yapısıyla özellikle uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vadediyor. Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multifonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla BMC Tuğra, gündüz ve gece her türlü göreve hazır. Türkiye'nin BMC'si olarak, durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tuğra tüm dünyaya hayırlı olsun!”