İkinci köprüden geçebiliyor!

Ducato, yepyeni bir versiyona daha kavuştu. Ticaret erbaplarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiş olan Fiat Ducato, 9,5 m3’lük yeni karoser seçeneğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçebiliyor.

Fiat Professional Ailesi'nin önden çekişli motor gücü ve geniş yükleme alanı ile dikkat çeken üyelerinden Ducato, yeni bir gövde seçeneğine daha kavuştu. Ducato'nun, 9,5 m3'lük hacme sahip kısa aks mesafeli yeni versiyonu DNA'sında yer alan düşük işletim maliyeti, daha fazla yük kapasitesi, daha iyi kontrol ve yüksek görüş alanı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçebilme özelliğiyle de ticaret erbaplarına ilave avantaj sağlıyor.

Sınıfının en verimli aracı olan Ducato Van'da, 2,3 litrelik 130 HP güç ve 320 Nm tork üreten turbo dizel motor, 6 ileri vitesli manuel şanzımanla işbirliği yapıyor. Fiat Ducato Van 9,5 m3, 124 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor!