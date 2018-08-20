Manuel şanzıman bitiyor mu?

İlerleyen teknoloji sayesinde otomatik ve çift kavramalı şanzımanlar, manuel yani düz olan şanzımanların yerini alıyor. Bu konuyla alakalı son darbe de Audi'den geldi!

Amerikan otomobil dergisi Car and Driver’ın haberine göre Alman üretici manuel vitesli otomobil üretiminden A4 ve A5 modellerinde vazgeçiyor. 2019 yılından itibaren A4 ve A5 modelleri sadece otomatik şanzımanla satın alınabilecek!

Böyle bir durumda herkesin aklına bu durumun suçlusu olarak debriyaj pedalı geliyor ama suçlu o değil! Manuel şanzımanı ikinci plana atmanın en temel sebebi müşteri talepleriyle alakalı. Özellikle Amerika’daki A4 kullanıcılarının yüzde 5’lik bir bölümü manuel şanzımanlı otomobil tercih ediyorlar…

Manuel şanzıman opsiyonu bulundurmayacak olan tek marka Audi değil. VW Grubunda yer alan Lamborghini markası da Gallardo modelinden sonra manuel şanzıman seçeneğini kullanıcısına sunmuyor. Ayrıca Lamborghini’nin yeni SUV modeli olan URUS, Bentley ve Bugatti’de yoluna sadece otomatik şanzımanlarla devam ediyor. Porsche’nin son günlerde 7 ileri manuel bir şanzıman geliştirdiğiyle alakalı duyumlar alıyoruz ama ne zaman karşımıza çıkacak pek bir fikrimiz yok. Volkswagen ise Golf ve Jetta modellerinde manuel şanzıman kullanmaya devam ediyor.

Markanın en büyük rakiplerinden biri olan Mercedes-Benz ise özellikle Amerika’da SLC ve SLK modellerinde kullanılan manuel şanzımanlardan sonra otomatik şanzımana geçiş yaptı. BMW ise Jaguar F-Type’ın sunduğu gibi manuel şanzıman seçeneğini 2.3.4 ve 6 modellerinde sunuyor. Ayrıca Cadillac ATS ve Hyundai’nin lüks markası olan Genesis’de G70 modelinde düz şanzıman seçeneğini sunuyor.