Türkiye’de otomobil sahip olma maliyeti ne kadar?

Artan akaryakıt fiyatları, sürekli değişen döviz kurları, hesaplanırken birden fazla detaya sahip olan sigorta primleri... Otomobil sahibi olmak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Peki Türkiye'de otomobil sahibi olmanın maliyetinin ortalama ne kadar olduğunu düşündünüz mü?

LeasePlan tarafından hazırlanan “Otomobil Maliyet Endeksi” açıkladı. 21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti bir araca toplam sahip olma maliyetlerinin detaylı analizini kapsayan rapor, Avrupa otomobil pazarında elektrikli araçların rekabet açısından dizel ve benzinli araçlarla arasındaki makası hızla kapattığını ortaya koydu. Buna göre, elektrikli araçların Norveç ve Hollanda'da dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldiği görülürken, İtalya'nın elektrikli araç kullanmak için en pahalı Avrupa ülkesi olması dikkatleri çekti. Avrupa'da bir otomobile toplam sahip olma maliyetinin aylık ortalama 616 Euro olarak ortaya çıkan raporda, elektrikli araca sahip olmanın maliyetinin ise ortalama 819 Euro olduğu ifade ediliyor.

“Vergi ve altyapı desteği çok önemli”

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İyi haber şu ki, elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkıyor. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara herkes ulaşabilmeli” ifadelerini kullandı.

“En uygun ülke Macaristan”

Otomobil Maliyet Endeksi'ne göre, fosil yakıtlı bir araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda Norveç bulunuyor. Norveç'te elektrikli bir otomobile sahip olmanın maliyeti aylık 670 Euro iken, dizel bir araca sahip olmanın aylık gideri 722 Euro, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti ise 731 Euro. Hollanda'da ise elektrikli araçlar dizel araçlardan daha ucuz konumlanıyor. Ülkede, aylık kullanım maliyeti dizel için 861 Euro iken elektrik araçlar için ayda 829 Euro olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Avrupa genelinde aylık maliyetleri 600 Euro ila 900 arasında değişiklik gösteren elektrikli otomobillerin en uygun olduğu ülkelerin başında 597 Euro ile Macaristan gelirken, İtalya 986 Euro ile elektrikli araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda.

Türkiye'de dizel aracın aylık maliyeti 519 Euro!

İtalya, Finlandiya ve Belçika’daki sürücüler Avrupa'daki en yüksek toplam sahip olma maliyetine sahipken; İrlanda, Polonya ve İsviçre’deki sürücüler en düşük toplam sahip olma maliyetine sahip olan ülkeler olarak ön plana çıkıyor. Otomobil Maliyet Endeksi'ne göre, Romanya benzinli bir otomobil kullanmak için 353 Euro ile en uygun ülke konumunda yer alıyor. Ayrıca bu raporda, Türkiye'de benzinli bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin 492 Euro, dizel bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin ise 519 Euro olması dikkatleri çeken sonuçlar arasında bulunuyor.

Otomobil Maliyet Endeksi nasıl hesaplanıyor?

Bu hesaplama yapılırken 21 Avrupa ülkesindeki küçük ve orta ölçekli otomobilleri dikkate alıyor. Her ülkedeki sigorta, yakıt, amortisman, bakım ve vergileri hesaplanıyor. Toplam sürüş mesafesi olarak ortalama 20 bin km belirleniyor ve yukarıda gördüğünüz tablodaki değerler o ülkedeki aylık sahip olma maliyetlerinin toplamı anlamına geliyor. Hesaplama yapılırken kullanılan otomobil modelleri ise şu şekilde BMW i3, Ford Focus/Focus Elektrik, Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, Opel Corsa, Renault Clio, Renault Zoe, Smart Fortwo, VW Golf/e-Golf ve VW Polo.