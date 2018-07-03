Böcek sokması: Belirtiler, yapılması gerekenler ve tedavi… (Böcek ısırığında ne yapmalıyız)

Genellikle ciltte kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösteren böcek ısırığı bazı durumlarda daha tehlikeli durumlara da sebebiyet vermektedir. Peki, böcek sokmasında neler yapılmalı? Böcek sokması nasıl tedavi edilir? Hepsi haberimizde...

Yaz aylarının başlaması ile birlikte böcek sokmaları ile ilgili şikayetler de artmaktadır. Vatandaşların en çok korktuğu şeylerden biri sinek ve kene gibi böceklerin sokmaları. Böcek sokmasında belirtiler ve neler yapılacağı ile ilgili pek çok önemli bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz…

BÖCEK SOKMASINI HAFİFE ALMAYIN

Dünya üzerinde yaşayan birçok böcek çeşidi vardır. Bu da böceğin türüne göre farklı belirtilerin ve sonuçların doğmasına sebep olur. Böcek sokması, genellikle ciltte küçük tahrişlere yol açsa da, böceğin türüne göre bu ısırıklar ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

En çok görülen şikâyetler tahtakurusu, sivrisinek, kene ve arı sokması ile karınca ısırığıdır. Akrep sokması ise çok daha ciddi sağlık sorunlara yol açabilir. Böcekler genellikle kendilerini savunma amacıyla insanları soksalar da, bazı böcek türleri beslenme amacıyla da insanları ısırabilmektedir.

BÖCEK ISIRIĞINDA BELİRTİLER

Semptomlar böcek türlerine göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle ilk görülen semptomlar şu şekildedir:

– Kaşıntı,

– Acı ve ağrı,

– Kızarıklık ve şişme.

Böcek çeşitlerine göre belirtiler de şu şekilde görülmektedir:

– Pire ısırıkları çizgiler ve kümeler halinde gruplanır. Kaşıntı, şişme ve kızarıklık görülür.

– At sineği sokması çok acılı olur. Isırılan bölge şişer ve su toplar.

– Tahtakurusu ısırıkları ilk seferde çok acılı olmayabilir. Belli bir süre sonra şişkinlik ve kaşıntı yaratabilir.

– Kene ısırığı da ilk başta belli olmayabilir. İlerleyen zamanlarda şişkinlik, kızarma, morarma ve kaşıntı görülebilir. Keneler Borrelia adında enfeksiyon taşıdıklarından, sokmaları durumunda hastaneye gidilmelidir.

– Akarlar ısırdığında ciltte çok fazla kaşıntı meydana gelir.

– Örümcek sokması ağrılı olabilir. Kızarıklık ve şişkinlik görülür. Daha ciddi durumlarda bulantı, kusma, terleme, baş dönmesi yaşanabilir.

– Eşek arısı sokmasında acı çok fazla olur ve ısırılan bölge saniyeler içinde şişip kızarır.

– Sivrisinek ısırığının tek nokta halinde izi olur. Şişme, açık renk bir kabarıklık ve yoğun kaşıntı meydana gelir. –

– Akrep sokması durumunda şişkinlik, kızarıklık, ağrı, yanma, deride uyuşukluk meydana gelir.

– Karınca ısırıklarının içi irinle dolar ve şişkinlik görülür. Birkaç gün sonra ise ısırılan bölgenin üzerinde küçük topaklar meydana gelir.

BÖCEK SOKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Isırığı fark ettiğinizde hemen öncesinde nerede bulunduğunuzu anımsayın. Ormanlık bir alandaysanız muhtemelen sivrisinek, kene ya da karınca tarafından ısırılmışsınızdır. Bir hayvanı sevdikten sonra ısırık oluştuysa büyük ihtimalle piredir. Hangi böceğin ısırdığını tespit etmek, tedaviyi doğru uygulamak açısından önemlidir.

Isırığın nasıl göründüğüne ve semptomlara bakın. Bu da yine böceğin türünü tespit etmenize yardımcı olacaktır.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİTMELİYİZ?

Her böcek sokması doktora gitmeyi gerektirmez. Ancak aşağıdaki durumları yaşıyorsanız zaman kaybetmeden doktora başvurmakta fayda vardır:

– Hırıltı ya da nefes almada zorluk,

– Bulantı, kusma veya ishal,

– Hızlı veya düzensiz kalp atışı,

– Baş dönmesi,

– Yutma güçlüğü,

– Anksiyete.

BÖCEK SOKMASINDA TEDAVİ NASIL YAPILMALIDIR?

– Enfeksiyonu önlemek için ısırılan bölgeyi sabunlu su ile yıkayın.

– Yarayı kaşımayın, çizmeyin veya sıkmayın.

– Böcek ısırıkları için eczanelerde satılan kremlerden edinin ve bölgeye nazikçe sürün.

– Şişmiş bölgeye buz kompresi yapın.

– Yara elinizde ya da kolunuzda ise bu bölgeleri mümkün olduğunca yukarıda tutarak kan akışını yavaşlatın.

– İlk müdahalelerin ardından semptomlarda azalma olmazsa, acil olarak doktora gidin. Böceği gördüyseniz ve hangi böceğin sizi soktuğunu tarif etmeniz doktorun işini kolaylaştıracaktır.

– Çoğu durumda böcek sokması tek başına riskli değilken, başka hastalıklara sebep olabilmesi açısından tehlikelidir. Kenelerin lyme hastalığı, sivrisineklerin ensefalit (beyin iltihabı) riski taşımaları gibi. Hele de alerjik bünyeye sahip kişilerde böcek sokmaları, solunum hastalıkları başta olmak üzere, ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu yüzden sadece ısırılan bölgeye değil; başka ne tür rahatsızlıklar yaşadığınıza da odaklanın.

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