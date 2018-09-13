Sıraca, akciğerlerin dışında ortaya çıkan en yaygın tüberküloz enfeksiyonu türüdür. Tıp dilinde scrofula olarak bilinen sıraca hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenlerle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Sıraca nedir? Sıraca hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Deride ve genellikle de boyunda görülen, lenf boğumlarının şişkinliğiyle kendini gösteren bir tüberküloz türü, yani bir tür deri veremidir. Boyun bölgesinde ve yüzde acısız şişliklerle ortaya çıkar. Bir süre sonra patlayan bu şişliklerden irin akar. Çoğunlukla iki ila on yaş arası çocukları etkileyen sıraca hastalığı nedir? Sıraca hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde…

SIRACA HASTALIĞININ NEDENLERİ

Scrofula en sık Mycobacterium tuberculosis bakterisinden kaynaklanır. Scrofulaya neden olan birçok başka mikobakteri bakterisi vardır. Skrofula genellikle mikobakteriyel bakterilerle kontamine olan hava solunumu ile oluşur. Bakteriler daha sonra akciğerlerden boyundaki lenf düğümlerine gider.

SIRACA (SKROFULA) BELİRTİLERİ

Skrofula en sık boyun tarafında şişlik ve lezyonlara neden olur. Bu genellikle küçük, yuvarlak bir nodül gibi hissedebilen şişmiş lenf düğümleridir. Lezyon daha büyük hale gelmeye başlayabilir ve hatta birkaç hafta sonra irin veya diğer sıvılar boşalır.

Bu belirtilere ek olarak;

– Ateş

– Rahatsızlık ya da genel bir rahatsızlık hissi

– Gece terlemeleri

– Açıklanamayan kilo kaybı görülebilir.

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SIRACA TEDAVİSİ

Skrofula ciddi bir enfeksiyondur ve birkaç ay boyunca tedavi gerektirebilir. Altı ay veya daha uzun süre antibiyotik reçete edilir. Tedavi sırasında, lenf düğümlerinin büyümesi veya yeni iltihaplı lenf düğümlerinin ortaya çıkması olağandışı bir durum değildir. Bu, “paradoksal bir yükseltme tepkisi” olarak bilinir. Bu olsa bile tedaviye bağlı kalmak önemlidir. Bazen doktorlar ayrıca scrofula lezyonlarındaki inflamasyonu (iltihap) azaltmaya yardımcı olabilecek oral steroidleri de reçete edebilirler.

Vücudun dayanıklılığını arttıran ilâçlar, iyi bir beslenme ve açık havada dinlenme başlıca tedavi yollarıdır. Bunun yanı sıra hastalıktan dolayı açılan yaraların bakımına da önem vermek gerekir. Pansuman sırasında temizlik büyük ölçüde dikkat edilmesi gereken noktalardır.